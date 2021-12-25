Супутниця заступника голови Міносвіти з'явилася у мерії Львова у відвертому вбранні (фото)

За інформацією журналістів, знімок зроблено на форумі з енергоефективності. У відповідь на критику вибору наряду Крістіна Тишкун заявила, що "кожен одягається так, як йому подобається, зручно та комфортно".

Мер Львова Андрій Садовий сфотографувався у міськраді з дівчиною з яскравим макіяжем та відверто вбранням. Знімок опублікувала в Instagram сама Крістіна Тишкун (її сторінка закрита налаштуваннями приватності).

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Вчора, 24 грудня, дівчина відвідала будівлю мерії на одному із заходів. На фотографії вона позує із мером Андрієм Садовим, заступником міністра освіти та науки Ігорем Гарбаруком, а також з іншими чиновниками.

Пізніше виявилось, що Тишкун працює помічницею заступника міністра освіти Гарбарука. У ході візиту чиновники оглянули роботу навчально-практичних центрів.

Як пише "Страна", найімовірніше, захід був присвячений енергоефективності за участю Садового.

На сторінці Крістіни з'явилися гнівні коментарі, у яких вказують на невідповідність її наряду місцю заходу.

"А в міську раду потрібно вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається зручно", — відповіла Тишкун на критику її одягу.

[ + – ] Гнівна реакція користувачів мережі

Нагадаємо, у Львівській міськраді помер директор Будинку вчених, у якому була "голодна туса блогерів". У День пам'яті жертв голодоморів у Будинку вчених блогери святкували день народження Олександра Заліско з мільйоном передплатників.