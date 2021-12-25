Супутниця заступника голови Міносвіти з'явилася у мерії Львова у відвертому вбранні (фото)
За інформацією журналістів, знімок зроблено на форумі з енергоефективності. У відповідь на критику вибору наряду Крістіна Тишкун заявила, що "кожен одягається так, як йому подобається, зручно та комфортно".
Мер Львова Андрій Садовий сфотографувався у міськраді з дівчиною з яскравим макіяжем та відверто вбранням. Знімок опублікувала в Instagram сама Крістіна Тишкун (її сторінка закрита налаштуваннями приватності).
Вчора, 24 грудня, дівчина відвідала будівлю мерії на одному із заходів. На фотографії вона позує із мером Андрієм Садовим, заступником міністра освіти та науки Ігорем Гарбаруком, а також з іншими чиновниками.
Пізніше виявилось, що Тишкун працює помічницею заступника міністра освіти Гарбарука. У ході візиту чиновники оглянули роботу навчально-практичних центрів.
Як пише "Страна", найімовірніше, захід був присвячений енергоефективності за участю Садового.
На сторінці Крістіни з'явилися гнівні коментарі, у яких вказують на невідповідність її наряду місцю заходу.
"А в міську раду потрібно вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається зручно", — відповіла Тишкун на критику її одягу.
Нагадаємо, у Львівській міськраді помер директор Будинку вчених, у якому була "голодна туса блогерів". У День пам'яті жертв голодоморів у Будинку вчених блогери святкували день народження Олександра Заліско з мільйоном передплатників.