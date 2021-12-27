РФ требует от Украины одобрить "Спутник V" для открытия КПВВ на Донбассе, — Арестович (видео)

В ходе переговоров ТКГ об открытии КПВВ российская сторона потребовала признать российскую вакцину и документы с печатями т.н. "ДНР" и "ЛНР".

В обмен на открытие КПВВ на востоке Украины власти РФ потребовали от Киева официального признания вакцины "Спутник V" и сертификатов о вакцинации "Спутником V" прибывших из ОРДЛО жителей. Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".

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Представитель украинской стороны в ТКГ напомнил, что во время недавнего заседания комиссии стороны не пришли к соглашению относительно открытия всех КПВВ. Украинские КПВВ открыты с 10 ноября прошлого года, а вот со стороны оккупированных территорий эти пункты остаются закрытыми.

[ + – ] Алексей Арестович о требовании российской стороны признать вакцину "Спутник V". Смотреть с 2:11.

"Наши КПВВ открыты уже более года, — подчеркивает Арестович. — Открываются они ежедневно в 8 утра. Осталось только пропустить граждан с той стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость признать вакцину "Спутник V", признать документы с печатями т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Но, по словам советника главы ОП, на подобные уступки официальный Киев никогда не пойдет.

Представители РФ, по поясняет он, выдвигают такие требования с тем, чтобы вывести Кремль за рамки конфликта и представить себя исключительно как посредника, а войну на Донбассе — как внутренний конфликт в Украине.

Арестович отмечает, что в основе мирного урегулирования должно быть признание РФ своего статуса как стороны конфликта, которой ее считает весь остальной мир.

Украинский чиновник подчеркивает, что и Минские, и Нормандские соглашения, подписанные с участием представителей РФ, могут быть реализованы на практике лишь в том случае, если официальный Кремль признает, что является стороной конфликта.

Оставляя закрытыми КПВВ, оккупационные власти тем самым ставят под угрозу здоровье и благополучие людей, у которых была бы возможность на подконтрольной Украине территории вакцинироваться одобренными ВОЗ вакцинами и получить соцвыплаты.

Ранее Фокус сообщал, что Алексей Арестович пообещал "утопить в крови" российских военных в случае полномасштабного вторжения. Военная авантюра Путина, предупредил советник главы ОП, закончится разгромным поражением, а потери военнослужащих РФ будут исчисляться десятками тысяч.