РФ вимагає від України схвалити "Супутник V" для відкриття КПВВ на Донбасі, — Арестович (відео)

У ході переговорів ТКГ про відкриття КПВВ російська сторона вимагала визнати російську вакцину та документи з печатками т.зв. "ДНР" та "ЛНР".

В обмін на відкриття КПВВ на сході України влада РФ вимагала від Києва офіційного визнання вакцини "Супутник V" і сертифікатів про вакцинацію "Супутником V" жителів, які прибули з ОРДЛО. Про це повідомив радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дім".

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Представник української сторони у ТКГ нагадав, що під час нещодавнього засідання комісії сторони не дійшли згоди щодо відкриття всіх КПВВ. Українські КПВВ відкриті з 10 листопада минулого року, а от із боку окупованих територій ці пункти залишаються закритими.

[ + – ] Олексій Арестович про вимогу російської сторони визнати вакцину "Супутник V". Дивитись із 2:11.

"Наші КПВВ відкриті вже більше року, — підкреслює Арестович. — Відкриваються вони щодня о 8-й ранку. Залишилося тільки пропустити громадян з того боку. Але вони і тут зачепилися за необхідність визнати вакцину "Супутник V", визнати документи з печатками т.зв. "ДНР" та "ЛНР".

Але, за словами радника голови ВП, на такі поступки офіційний Київ ніколи не піде.

Представники РФ, пояснює він, висувають такі вимоги для того, щоб вивести Кремль за рамки конфлікту і позиціонувати себе виключно як посередника, а війну на Донбасі — як внутрішній конфлікт в Україні.

Арестович зазначає, що в основі мирного врегулювання має бути визнання РФ свого статусу як сторони конфлікту, якою її вважає решта світу.

Український чиновник наголошує, що і Мінські, і Нормандські угоди, підписані за участю представників РФ, можуть бути реалізовані на практиці лише у тому випадку, якщо офіційний Кремль визнає, що є стороною конфлікту.

Залишаючи закритими КПВВ, окупаційна влада тим самим ставить під загрозу здоров'я та благополуччя людей, які мали б можливість на підконтрольній Україні території вакцинуватися схваленими ВООЗ вакцинами та отримати соцвиплати.

Раніше Фокус повідомляв, що Олексій Арестович пообіцяв "утопити у крові" російських військових у разі повномасштабного вторгнення. Військова авантюра Путіна, попередив радник голови ОП, закінчиться розгромною поразкою, а втрати військовослужбовців РФ будуть становити десятки тисяч.