Зеленский обратился к украинцам по случаю Международного дня "Спасибо" (видео)

Ролик президент записал, закончив "все свои главные дела". В ходе обращения гарант поблагодарил военных и медиков, которые спасают жизни людей.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Международного дня "Спасибо". После слухов о том, что украинский лидер якобы проводит время на одном из курортов Индийского океана, в Сети появился ролик, в котором Зеленский сказал слова благодарности. Соответствующий ролик появился на его странице в Instagram.

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"Сегодня всемирный день "Спасибо". Я окончил все свои главные дела и решил всех поблагодарить. Я решил поблагодарить родителей за то, что подарили мне жизнь. Хочу поблагодарить свою супругу, за то, что она подарила нам наших детей. И хочу поблагодарить своих детей за то, что они мне дали смысл в этой жизни ", — сказал Зеленский.

Далее президент вспомнил своих друзей и поблагодарил их за поддержку, которой он очень дорожит. Также Зеленский высказал слова благодарности украинским военнослужащим, медикам и всем тем, кто защищает "наши границы и наше здоровье".

"К сожалению, защищая наши жизни эти люди отдают свое. Я благодарен вашим родным и близким. Низкий вам поклон!", — добавил Зеленский, назвав этих людей "великими".

В заключении президент поблагодарил спортсменов, учителей, а также всех граждан Украины, отметив при этом, что благодаря им Украина стала "великой".

"Я благодарю тебя, Украина, за то, что ты у нас есть, и за то, что ты дала нам возможность жить, трудиться и любить тебя", — сказал в завершении Зеленский.

Напомним, что в своем Instagram-аккаунте президент Владимир Зеленский опубликовал первое "рабочее" фото в 2022 году. Предположительно фото было сделано в ноябре 2021 года, поскольку два снимка имели схожие детали. По словам кандидата в мэры Киева Борислава Березы, Зеленский в это время мог находится не в стране.