Зеленский после слухов об отдыхе на Сейшелах опубликовал старый снимок из Офиса президента

Похожие фотографии пресс-служба главы государства публиковала в 2020 и 2021 годах после совещаний в ОП.

Президент Владимир Зеленский опубликовал первое "рабочее" фото в 2022 году, которое похоже на снимок, сделанный еще в ноябре 2021 года. Фотографию глава государства выставил в своем Instagram-аккаунте.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам президента, первое "рабочее" фото в 2022 году было сделано в Офисе президента на Банковой.

"Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году", – подписал снимок Владимир Зеленский в своем Instagram.

[ + – ] Зеленский опубликовал первую "рабочую" фотографию в 2022 году

Стоит отметить, что похожий снимок из Офиса президента был опубликован на сайте главы государства в ноябре 2021 года. Тогда пресс-служба президента информировала, что в ходе селекторного совещания под руководством Владимира Зеленского обсудили эпидемическую ситуацию в Украине и противодействие новому штамму коронавируса "Омикрон".

[ + – ] Фото с Зеленским, которое было опубликовано в 2021 году

[ + – ] Фото с Зеленским, которое было опубликовано в 2021 году

[ + – ] Зеленский опубликовал первую "рабочую" фотографию в 2022 году

Еще одно похожее фото, которое, возможно, было сделано во время одной фотосессии, опубликовала пресс-служба Запорожской ОГА в июне 2020 года. На сайте администрации информировали, что президент Владимир Зеленский подписал закон об освобождении учеников от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии COVID-19.

[ + – ] Фото с Зеленским, которое было опубликовано в 2020 году

Слухи о новом отпуске Владимира Зеленского

Стоит отметить, что публикацией фотографии с Банковой Владимир Зеленский, возможно, пытался развеять слухи о том, что он отправился в очередной отпуск на один из курортов Индийского океана.

9 января блогер и бизнесмен Карл Волох в своем Facebook сообщил, что после Буковели президент вместе с первой леди и главой ОП Андреем Ермаком вылетели на отдых. Позже автор публикации заявил, что Владимир Зеленский проведет очередной отпуск на Сейшельских островах.

[ + – ] Зеленский с женой и Ермаком могли полететь в отпуск на Сейшелы

[ + – ] Зеленский с женой и Ермаком могли полететь в отпуск на Сейшелы

Информацию о том, что Владимир Зеленский мог отправиться в отпуск после Буковели также сообщил нардеп VIII созыва, кандидат в мэры Киева Борислав Береза. Экс-парламентарий обратил внимание, что в соцсетях более суток не было новых снимков главы государства с Андреем Ермаком.

"Злые языки из ОП говорят, что действительно тяжело выкладывать фоточки, когда ты уже не в стране и могут спалить на том, что фото старое. Владимир Александрович, не забывайте мазаться кремом от загара. Ну, или поручите Андрею Борисовичу (Ермак — ред.) вас намазать", — написал Береза в своем Telegram.

[ + – ] Зеленский с женой и Ермаком могли полететь в отпуск на Сейшелы

Напомним, что новогодний отпуск Владимир Зеленский проводил на горнолыжном курорте Буковель. 4 января украинские СМИ сообщили о том, что президент заселился в один отель с Игорем Коломойским. Помимо этого, как утверждали журналисты, Владимир Зеленский жил на одном этаже с бизнесменом.

Вечером 4 января Владимир Зеленский подтвердил, что проведет небольшой отпуск в Буковеле. Однако президент не сообщил, действительно ли он заселился в один отель с бизнесменом Игорем Коломойским. Отдыхающего Владимира Зеленского также заметили вместе с главой ОП Андреем Ермаком и замсекретаря СНБО Русланом Демченко.