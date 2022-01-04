Зеленский и Коломойский заселились в один отель в Буковеле — СМИ

Бизнесмен уверяет, что не знал о приезде главы государства и уже намерен уезжать в Днепр.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с охраной заселился в пятизвездочный отель Radisson Blu Resort в Буковеле. Причем глава государства проживает на одном этаже с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на два источника.

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По словам собеседников журналистов, глава государства приехал в гостиницу во вторник, 4 января, и разместился в одном из номеров на 5 этаже. В соседнем номере поселилась охрана президента.

"На том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением", — говорится в публикации.

При этом журналисты отметили, что семьи Зеленского в гостинице не видели.

В комментарии изданию Коломойский заявил, что не знал о размещении главы государства в Radisson Blu Resort.

"Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 уезжаю (в город Днепр – прим. УП)", — сказал бизнесмен.

В то же время в комментарии изданию "Цензор.нет" Коломойский уточнил, что он поселился в гостинице 30 декабря и, по его информации, президент "остановился в другом крыле отеля, с отдельным входом и лифтом".

"Мы с президентом не виделись и не общались. Вчера мы ужинали в отеле, и не знали, что президент заехал. Я о прибытии Зеленского в отель узнал от журналиста ("Украинской правды" Михаила) Ткача, сегодня в 15:13. Еще раз повторяю, что мы с Зеленским не общаемся, это совпадение", — сказал бизнесмен.

Журналисты также опубликовали фотографии парковки возле гостиницы, на которых видны несколько микроавтобусов и внедорожников.

Цена проживания в номере на одного человека в курортной гостинице Radisson Blu Resort начинается от 14 тысяч гривен, в то время как номер класса "люкс" обойдется в 43 тысячи гривен за ночь.

Фото: Скриншот

Напомним, 26 ноября прошедшего года в ходе пресс-марафона Зеленский заявил, что не разговаривал с Коломойским на протяжении двух лет.

5 марта 2021 года Соединенные Штаты ввели против бизнесмена санкции, обвинив его в коррупционных деяниях. В мае Зеленский, отвечая на вопрос о том, будут ли введены санкции против Коломойского украинскими властями, посоветовал смотреть заседания Совета нацбезопасности и обороны.