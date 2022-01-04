Зеленський та Коломойський заселилися в один готель у Буковелі — ЗМІ

Бізнесмен запевняє, що не знав про приїзд глави держави і вже має намір їхати до Дніпра.

Президент України Володимир Зеленський разом із охороною заселився до п'ятизіркового готелю Radisson Blu Resort у Буковелі. Причому глава держави проживає на одному поверсі із бізнесменом Ігорем Коломойським. Про це пише видання "Українська правда" з посиланням на два джерела.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

За словами співрозмовників журналістів, глава держави приїхав до готелю у вівторок, 4 січня, та розмістився в одному з номерів на 5 поверсі. У сусідньому номері оселилася охорона президента.

"На тому ж 5-му поверсі, що і Володимир Зеленський, гостює Ігор Коломойський зі своїм оточенням", — йдеться в публікації.

При цьому журналісти зазначили, що сім'ї Зеленського в готелі не бачили.

У коментарі виданню Коломойський заявив, що не знав про розміщення глави держави в Radisson Blu Resort.

"Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (до міста Дніпра – прим. УП)", — сказав бізнесмен.

Журналісти також опублікували фотографії паркування біля готелю, на яких видно кілька мікроавтобусів та позашляховиків.

Ціна проживання в номері на одну особу в курортному готелі Radisson Blu Resort починається від 14 тисяч гривень, тоді як номер класу "люкс" коштуватиме 43 тисячі гривень за ніч.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 26 листопада минулого року в ході пресмарафону Зеленський заявив, що не розмовляв з Коломойським протягом двох років.

5 березня 2021 року Сполучені Штати ввели проти бізнесмена санкції, звинувативши його в корупційних діяннях. У травні Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи буде введено санкції проти Коломойського українською владою, порадив дивитися засідання Ради нацбезпеки та оборони.