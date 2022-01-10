Зеленський після чуток про відпочинок на Сейшелах опублікував старий знімок з Офісу президента

Схожі фотографії пресслужба глави держави публікувала у 2020 та 2021 роках після нарад в ОП.

Президент Володимир Зеленський опублікував перше "робоче" фото у 2022 році, яке схоже на знімок, зроблений ще у листопаді 2021 року. Фотографію глава держави виставив у своєму Instagram-акаунті.

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За словами президента, перше "робоче" фото у 2022 році було зроблено в Офісі президента на Банковій.

"Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році", – підписав знімок Володимир Зеленський у своєму Instagram.

[ + – ] Зеленський опублікував першу "робочу" фотографію у 2022 році

Схожий знімок з Офісу президента був опублікований на сайті глави держави в листопаді 2021 року. Тоді пресслужба президента інформувала, що під час селекторної наради під керівництвом Володимира Зеленського обговорили епідемічну ситуацію в Україні та протидію новому штаму коронавірусу "Омікрон".

[ + – ] Фото із Зеленським, яке було опубліковано у 2021 році

[ + – ] Фото із Зеленським, яке було опубліковано у 2021 році

[ + – ] Зеленський опублікував першу "робочу" фотографію у 2022 році

Ще одне схоже фото, яке, можливо, було зроблено під час однієї фотосесії, опублікувала пресслужба Запорізької ОДА у червні 2020 року. На сайті адміністрації інформували, що президент Володимир Зеленський підписав закон про звільнення учнів від проходження державної підсумкової атестації через пандемію COVID-19.

[ + – ] Фото із Зеленським, яке було опубліковано у 2020 році

Чутки про нову відпустку Володимира Зеленського

Варто зазначити, що публікацією фотографії з Банкової Володимир Зеленський, можливо, намагався розвіяти чутки про те, що він вирушив у чергову відпустку на один із курортів Індійського океану.

9 січня блогер і бізнесмен Карл Волох у своєму Facebook повідомив, що після Буковелі президент разом з першою леді та головою ОП Андрієм Єрмаком вилетіли на відпочинок. Пізніше автор публікації заявив, що Володимир Зеленський проведе чергову відпустку на Сейшельських островах.

[ + – ] Зеленський із дружиною та Єрмаком могли полетіти у відпустку на Сейшели

[ + – ] Зеленський із дружиною та Єрмаком могли полетіти у відпустку на Сейшели

Інформацію про те, що Володимир Зеленський міг вирушити у відпустку після Буковелі, також повідомив нардеп VIII скликання, кандидат у мери Києва Борислав Береза. Експарламентар звернув увагу, що в соцмережах понад добу не було нових знімків глави держави з Андрієм Єрмаком.

"Злі язики з ОП кажуть, що справді важко викладати фоточки, коли ти вже не в країні і можуть спалити на тому, що фото старе. Володимире Олександровичу, не забувайте мазатися кремом від засмаги. Ну, або доручіть Андрію Борисовичу (Єрмаку — ред.) вас намазати", — написав Береза у своєму Telegram.

[ + – ] Зеленський із дружиною та Єрмаком могли полетіти у відпустку на Сейшели

Нагадаємо, що новорічну відпустку Володимир Зеленський проводив на гірськолижному курорті Буковель. 4 січня українські ЗМІ повідомили про те, що президент заселився в один готель з Ігорем Коломойським. Крім цього, як стверджували журналісти, Володимир Зеленський мешкав на одному поверсі з бізнесменом.

Увечері 4 січня Володимир Зеленський підтвердив, що проведе невелику відпустку в Буковелі. Проте президент не повідомив, чи справді він заселився в один готель з бізнесменом Ігорем Коломойським. Володимира Зеленського під час відпочинку також помітили разом з головою ОП Андрієм Єрмаком та заступником секретаря РНБО Русланом Демченком.