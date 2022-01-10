Зеленський після чуток про відпочинок на Сейшелах опублікував старий знімок з Офісу президента
Схожі фотографії пресслужба глави держави публікувала у 2020 та 2021 роках після нарад в ОП.
Президент Володимир Зеленський опублікував перше "робоче" фото у 2022 році, яке схоже на знімок, зроблений ще у листопаді 2021 року. Фотографію глава держави виставив у своєму Instagram-акаунті.
За словами президента, перше "робоче" фото у 2022 році було зроблено в Офісі президента на Банковій.
"Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році", – підписав знімок Володимир Зеленський у своєму Instagram.
Схожий знімок з Офісу президента був опублікований на сайті глави держави в листопаді 2021 року. Тоді пресслужба президента інформувала, що під час селекторної наради під керівництвом Володимира Зеленського обговорили епідемічну ситуацію в Україні та протидію новому штаму коронавірусу "Омікрон".
Ще одне схоже фото, яке, можливо, було зроблено під час однієї фотосесії, опублікувала пресслужба Запорізької ОДА у червні 2020 року. На сайті адміністрації інформували, що президент Володимир Зеленський підписав закон про звільнення учнів від проходження державної підсумкової атестації через пандемію COVID-19.
Чутки про нову відпустку Володимира Зеленського
Варто зазначити, що публікацією фотографії з Банкової Володимир Зеленський, можливо, намагався розвіяти чутки про те, що він вирушив у чергову відпустку на один із курортів Індійського океану.
9 січня блогер і бізнесмен Карл Волох у своєму Facebook повідомив, що після Буковелі президент разом з першою леді та головою ОП Андрієм Єрмаком вилетіли на відпочинок. Пізніше автор публікації заявив, що Володимир Зеленський проведе чергову відпустку на Сейшельських островах.
Інформацію про те, що Володимир Зеленський міг вирушити у відпустку після Буковелі, також повідомив нардеп VIII скликання, кандидат у мери Києва Борислав Береза. Експарламентар звернув увагу, що в соцмережах понад добу не було нових знімків глави держави з Андрієм Єрмаком.
"Злі язики з ОП кажуть, що справді важко викладати фоточки, коли ти вже не в країні і можуть спалити на тому, що фото старе. Володимире Олександровичу, не забувайте мазатися кремом від засмаги. Ну, або доручіть Андрію Борисовичу (Єрмаку — ред.) вас намазати", — написав Береза у своєму Telegram.
Нагадаємо, що новорічну відпустку Володимир Зеленський проводив на гірськолижному курорті Буковель. 4 січня українські ЗМІ повідомили про те, що президент заселився в один готель з Ігорем Коломойським. Крім цього, як стверджували журналісти, Володимир Зеленський мешкав на одному поверсі з бізнесменом.
Увечері 4 січня Володимир Зеленський підтвердив, що проведе невелику відпустку в Буковелі. Проте президент не повідомив, чи справді він заселився в один готель з бізнесменом Ігорем Коломойським. Володимира Зеленського під час відпочинку також помітили разом з головою ОП Андрієм Єрмаком та заступником секретаря РНБО Русланом Демченком.