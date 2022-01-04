Зеленський підтвердив, що приїхав у Буковель, де відпочивав Ігор Коломойський (фото)

За словами глави держави, на курорті він проведе невелику зимову відпустку. Утім, Зеленський не підтвердив та не спростував інформацію про заселення в один готель із бізнесменом.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що приїхав у гірськолижний курорт Буковель. Відповідний допис глава держави опублікував у своєму Facebook.

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Заява Володимира Зеленського про короткий зимовий відпочинок з'явилася після того, як "Українська правда" повідомила, що президент і бізнесмен Ігор Коломойський оселилися в одному готелі в Карпатах.

"Наскільки прекрасна наша Україна! Укотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва в Буковель для короткого зимового відпочинку. Безкрайні степи, пагорби в тумані, дим із труб придорожніх будинків... Ось на горизонті видніються рідні Карпати", — підписав глава держави фотозвіт у Facebook.

Під час поїздки з Києва до Буковеля глава держави ознайомився із ремонтом доріг у межах програми "Велике будівництво". Проте у своїй публікації Володимир Зеленський не підтвердив, але й не спростував інформацію "Української правди" щодо заселення в один готель з Ігорем Коломойським.

[ + – ] Володимир Зеленський поїхав у відпустку в Буковель

Прессекретар президента Сергій Никифоров спростував інформацію про зустріч Володимира Зеленського з бізнесменом Ігорем Коломойським на гірськолижному курорті.

"Вони не зустрічалися", — наголосив Сергій Никифоров, але не уточнював, у якому саме готелі заселився глава держави в Буковелі.

Нагадаємо, 4 січня "Українська правда" повідомила, що Володимир Зеленський і бізнесмен Ігор Коломойський заселилися в один готель на гірськолижному курорті в Карпатах. Більше того, за даними журналістів, вони живуть на одному поверсі в п'ятизірковому Radisson Blu Resort, у якому номер-люкс за добу коштуватиме 43 тис. гривень.

Також варто зазначити, що в січні минулого року Володимир Зеленський також приїжджав у Буковель напередодні Різдва. Тоді глава держави фотографувався з відпочивальниками, тим самим не дотримуючись соціальної дистанції в умовах оголошеного локдауну.