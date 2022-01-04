Зеленский подтвердил, что приехал в Буковель, где отдыхал Игорь Коломойский (фото)

По словам главы государства, на курорте он проведет небольшой зимний отпуск. Впрочем, Зеленский не подтвердил и не опроверг информацию о заселении в один отель с бизнесменом.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что приехал на горнолыжный курорт Буковель. Соответствующий пост глава государства опубликовал в своем Facebook.

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Заявление Владимира Зеленского о коротком зимнем отдыхе появилось после того, как "Украинская правда" сообщила, что президент и бизнесмен Игорь Коломойский поселились в одном отеле в Карпатах.

"Как прекрасна наша Украина! В очередной раз в этом убедился, путешествуя из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха. Бескрайние степи, холмы в тумане, дым из труб придорожных домов… Вот на горизонте виднеются родные Карпаты", — подписал глава государства фотоотчет в Facebook.

Во время поездки из Киева до Буковеля глава государства ознакомился с ремонтом дорог в рамках программы "Большое строительство". Однако в своей публикации Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг информацию "Украинской правды" о заселении в один отель с Игорем Коломойским.

[ + – ] Владимир Зеленский поехал в отпуск в Буковель

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опроверг информацию о встрече Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским на горнолыжном курорте.

"Они не встречались", – подчеркнул Сергей Никифоров, но не уточнял, в каком именно отеле заселился глава государства в Буковеле.

Напомним, 4 января "Украинская правда" сообщила, что Владимир Зеленский и бизнесмен Игорь Коломойский заселились в один отель на горнолыжном курорте в Карпатах. Более того, по данным журналистов, они живут на одном этаже в пятизвездочном Radisson Blu Resort, в котором номер-люкс за сутки обойдется в 43 тыс. гривен.

Также стоит отметить, что в январе прошлого года Владимир Зеленский также приезжал в Буковель накануне Рождества. Тогда глава государства фотографировался с отдыхающими, тем самым не соблюдая социальную дистанцию в условиях объявленного локдауна.