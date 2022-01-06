Сиділи за столом: Зеленського помітили у Буковелі з Єрмаком та Демченком (фото)

Президент, стверджує журналіст Юрій Бутусов, взяв із собою на відпочинок людей, яких "не наважився посадити за новорічний стіл поряд із собою".

Президента України Володимира Зеленського зафільмували в одному з ресторанів курорту Буковель. Глава держави відпочиває за столом у компанії керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Знімок опублікував на своїй сторінці у Facebook головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

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Навпроти Зеленського та Єрмака трохи видно чоловіка в окулярах, ідентифікувати якого за знімком неможливо. За інформацією Юрія Бутусова, це перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко.

"У Буковелі Зеленський перебуває у колі людей, яких він за новорічний стіл поруч із собою посадити не наважився, тому що деякі з них пов'язані із Москвою, а не із захистом України", — повідомляє Бутусов.

Хто такий Руслан Демченко?

Демченко відомий як фігурант журналістського розслідування Радіо Свобода щодо так званих "Харківських угод" – домовленостей між Україною та Росією, за якими продовжено термін перебування російського Чорноморського флоту в Україні. Журналісти стверджують, що саме Демченко лобіював підписання Харківських угод у 2010 році.

Крім того, він був викритий у призначенні на посаду в обхід Закону "Про очищення влади", оскільки підлягав люстрації. Також чиновника звинувачували у тому, що він набув статусу учасника бойових дій за 3 дні перебування на Донбасі у 2014 році.

У грудні минулого року у Києві проходила акція під назвою "Захисти Україну — зупини переворот!". Учасники мітингу серед інших вимог озвучили необхідність звільнення Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО як "російського агента".

Журналіст Юрій Бутусов прямо називає Руслана Демченка "проросійським політиком", який діє за вказівкою адміністрації Путіна.

"Демченко є головною сполучною ланкою між Зеленським, Єрмаком та адміністрацією Путіна, оскільки користується повною довірою Кремля", — стверджує журналіст.

Конфлікт Бутусова із Зеленським

У листопаді минулого року на пресмарафоні Володимира Зеленського відбулася словесна суперечка між Юрієм Бутусовим та українським президентом. Володимир Зеленський заявив, що Юрій Бутусов отримав дані про операцію щодо "вагнерівців" і опублікував їх. На що журналіст заявив, що це все брехня, і президент України має відповідати за свої слова. Через кілька хвилин словесна суперечка між опонентами повторилася знову. До неї вже втрутилася журналістка із 1+1 Наталія Мосейчук, заявивши, що не можна так спілкуватися з главою держави. Пізніше Юрій Бутусов вибачився за "емоції" під час пресконференції Зеленського. Журналіст пояснив свою неповажну поведінку на пресмарафоні "брехнею та образами" з боку президента.