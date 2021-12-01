"День держперевороту": на Майдані в Києві розпочалася акція "Захисти Україну" (фото, відео)

Протестувальники вимагають розслідування "вангергейту" та звільнення "проросійських агентів": голови ОП Єрмака з його заступником Татаровим та першого заступника секретаря РНБО Демченка.

Увечері в середу, 1 листопада, на Майдані в Києві розпочалася акція під назвою "Захисти Україну — зупини переворот!". Про це з місця подій повідомляє кореспондент Фокуса.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Учасниками акції стали близько 1,5 тис. осіб. На Майдані є і правоохоронці, проте їх значно менше, ніж протестувальників.

Акція "Захисти Україну" розпочалася під виконання національного гімну.

Зі сцени лідери протестувальників нагадують владі, що "ті не вічні", а "всіх зрадників чекає однакова доля".

Також учасники акції вимагають розслідування "вагнергейту" та звільнення зі своїх посад голови Офісу президента Андрія Єрмака, заступника голови Офісу президента Олега Татарова та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, яких протестувальники називають "проросійськими агентами".

Нагадаємо, раніше цього ж дня, 1 грудня, у Верховній Раді зі щорічним посланням виступив президент України Володимир Зеленський. У своїй промові глава держави підбив короткі підсумки свого перебування при владі та розповів про найближчі реформи, які його команда має намір проводити в країні.

У п'ятницю, 26 листопада, під час своєї пресконференції Володимир Зеленський заявив, що 1-2 грудня в Україні готується державний переворот. За інформацією президента, до нього втягують і українського бізнесмена Ріната Ахметова. У понеділок, 29 листопада, СБУ повідомила, що відкрила кримінальне провадження щодо розслідування можливого державного перевороту.