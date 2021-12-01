"Мы снова столкнулись с режимом, который строил Янукович", - глава "Нацкорпуса" Жорин на Майдане

Максим Жорин заявил, что они уже сталкивались с провокациями от правоохранителей и не исключают, что те могут повториться.

В Украине сформировался режим, который похож на то, что строил беглый президент Виктор Янукович. Об этом в комментарии Фокусу сказал глава центрального штаба "Национального корпуса" Максим Жорин во время акции "Защити Украину", которая проходит 1 декабря на Майдане.

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"Оценить не готов, но, думаю, что уже около 5 тысяч человек здесь увидел. Я уверен, что люди еще будут подтягиваться. Увидим в конце мероприятия сколько людей пришло на самом деле. Если говорить доволен ли я, то могу сказать, что нет. Я считаю, что сегодня самая большая проблема — это когда украинцам все равно, когда они считают, что за них все решат", — сказал Жорин.

Руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" подчеркнул, что в 2013-2014 годах они хорошо себя показали во время событий Революции Достоинства и сегодня самое время повторить это.

"Потому что мы снова столкнулись с режимом, который строил Виктор Янукович. Единственное — Владимир Зеленский хочет взять более удачную модель для себя, модель Лукашенко или Путина. Тем не менее, эти режимы являются вражескими для Украины", — заявил Жорин.

Представитель "Нацкорпуса" в комментарии Фокусу рассказал, что участники акции уже столкнулись с провокациями со стороны правоохранительных органов. В частности, он рассказал, что в некотором транспорте, который должен был ехать на акцию в Киев, порезали шины.

"Несколько автобусов просто заблокировали по-беспределу. Это Луганщина, это Кропивницкий, это Одесса, это Днепр. Это не единичные случаи, это системная задача СБУ от Офиса президента, чтобы люди не могли съехаться на акцию протеста", — сообщил Жорин.

Также глава центральног штаба "Нацкорпуса" заявил, что в планах протестующих — сходить к зданию Офиса президента.

"Будем отталкиваться от реакции правоохранителей. И от количества людей, которые придут на акцию. Если правоохранители будут пытаться нас оттеснить, то, к сожалению, будет реакция на провокацию", — подчеркнул Жорин в комментарии Фокусу.

[ + – ] "Мы снова столкнулись с режимом, который строил Янукович", - глава "Нацкорпуса" Жорин на Майдане

Напомним, акция "Защити Украину" стартовала вечером 1 декабря.