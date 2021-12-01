"Ми знову зіткнулися з режимом, який будував Янукович", — голова "Нацкорпусу" Жорін на Майдані

Максим Жорін заявив, що вони вже стикалися з провокаціями від правоохоронців і не відкидають, що ті можуть повторитися.

В Україні сформувався режим, який схожий на той, що будував президент Віктор Янукович. Про це в коментарі Фокусу сказав голова центрального штабу "Національного корпусу" Максим Жорін під час акції "Захисти Україну", яка проходить 1 грудня на Майдані.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Оцінити не готовий, але, думаю, що вже близько 5 тисяч людей тут побачив. Я впевнений, що люди ще підтягуватимуться. Побачимо наприкінці заходу, скільки людей прийшло насправді. Якщо говорити, чи задоволений я, то можу сказати, що ні. Я вважаю, що сьогодні найбільша проблема — це коли українцям все одно, коли вони чекають, що за них усе вирішать", — сказав Жорін.

Керівник центрального штабу "Нацкорпусу" наголосив, що у 2013-2014 роках вони добре себе показали під час подій Революції Гідності та сьогодні саме час повторити це.

"Тому що ми знову зіткнулися з режимом, який будував Віктор Янукович. Єдине — Володимир Зеленський хоче взяти вдалішу модель для себе, модель Лукашенка чи Путіна. Проте ці режими є ворожими для України", — заявив Жорін.

Представник "Нацкорпусу" в коментарі Фокусу розповів, що учасники акції вже зіткнулися із провокаціями з боку правоохоронних органів. Зокрема, він розповів, що деякому транспорту, який мав їхати на акцію до Києва, порізали колеса.

"Кілька автобусів просто заблокували безпідставно. Це Луганщина, це Кропивницький, це Одеса, це Дніпро. Це не поодинокі випадки, це системне завдання СБУ від Офісу президента, щоб люди не могли з'їхатися на акцію протесту", — повідомив Жорін.

Також голова центрального штабу "Нацкорпусу" заявив, що у планах протестувальників — сходити до будівлі Офісу президента.

"Відштовхуватимемося від реакції правоохоронців. І від кількості людей, які прийдуть на акцію. Якщо правоохоронці намагатимуться нас відтіснити, то, на жаль, буде реакція на провокацію", — підкреслив Жорін у коментарі Фокусу.

[ + – ] "Ми знову зіткнулися з режимом, який будував Янукович", — голова "Нацкорпусу" Жорін на Майдані

Нагадаємо, акція "Захисти Україну" стартувала ввечері 1 грудня.