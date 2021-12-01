"День госпереворота": на Майдане в Киеве началась акция "Защити Украину" (обновляется)

Протестующие требуют расследования "вангергейта" и увольнения "пророссийских агентов": главы ОП Ермака с его заместителем Татаровым и первого зама секретаря СНБО Демченко.

Вечером в среду, 1 декабря, на Майдане в Киеве началась акция под названием "Защити Украину — останови переворот!". Об этом с места событий сообщает корреспондент Фокуса.

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Участниками акции стали около 1,5 тыс. человек. На Майдане есть и правоохранители, однако их значительно меньше, чем протестующих.

Акция "Защити Украину" началась под исполнение национального гимна.

Со сцены лидеры протестующих напоминают властям, что "те не вечны", а "всех предателей ждет одинаковая судьба".

Также участники акции требуют расследования "вангергейта" и увольнения со своих должностей главы Офиса президента Андрея Ермака, заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, которых протестующие называют "пророссийскими агентами".

19:50. Турчинов на Майдане заявил о планах Зеленского сфальсифицировать следующие выборы с помощью электронного голосования и потребовал перевыборов Рады. Политик также заявил, что власти планируют перенести выборы Рады и рассказал о создании координационного совета объединенной оппозиции.

20:00. Юрий Гудименко из партии "Демократычна сокыра" зачитал со сцены меморандум "объединенной оппозиции". В нем говорится об опасности, которая грозит Украине в связи с войной с РФ и обилием российской агентуры в высших эшелонах власти. Активист обвинил Зеленского в государственном перевороте, поскольку тот якобы передал свои полномочия "фавориту" Андрею Ермаку, уничтожил институции государства и планирует капитуляцию и прямые переговоры с Россией.

Протестующие также потребовали "полной перезагрузки власти", отставки Зеленского, Ермака, Демченко и "других агентов влияния".

После этого протестующие начали кричать "Зелю — геть", а другой спикер анонсировал поход на Банковую.

20:10. Количество протестующих значительно возросло. По оценке корреспондента Фокуса, в сторону Банковой маршируют около 5 тысяч человек.

20:10. "Мы снова столкнулись с режимом, который строил Янукович", — глава "Нацкорпуса" Жорин на Майдане. В Украине сформировался режим, который похож на то, что строил беглый президент Виктор Янукович. Об этом в комментарии Фокусу сказал глава центрального штаба "Национального корпуса" Максим Жорин во время акции "Защити Украину", которая проходит 1 декабря на Майдане.

Напомним, ранее в этот же день, 1 декабря, в Верховной Раде с ежегодным посланием выступил президент Украины Владимир Зеленский. В своей речи глава государства подвел краткие итоги своего пребывания у власти и рассказал о ближайших реформах, которые его команда намерена проводить в стране.

В пятницу, 26 ноября, во время своей пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что на 1-2 декабря в Украине готовится государственный переворот. По информации президента, в него втягивают и украинского бизнесмена Рината Ахметова. В понедельник, 29 ноября, СБУ сообщила, что открыла уголовное производство по расследованию возможного государственного переворота.