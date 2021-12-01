"Фейк и бред": Турчинов обвинил Зеленского в цинизме и потребовал перевыборов в Раду (видео)

Экс-секретарь СНБО со сцены на Майдане заявил о создании совета объединенной оппозиции, для того, чтобы противостоять "перманентному зеленому кризису".

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов 1 декабря выступил на Майдане в Киеве, во время проведения акции "Защити Украину — останови переворот!". Экс-секретарь назвал "фейком и бредом" заявление Владимира Зеленского о готовящемся госперевороте, заявил о планах Зеленского сфальсифицировать следующие выборы с помощью электронного голосования и потребовал перевыборов Рады.

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Турчинов возмущен тем, что Зеленский защищает украинцев от российского вторжения тем, что предолжил переговоры с Путиным. Он считает, что президент за три года у власти так и не понял, что Путин понимает только "язык силы".

[ + – ] Выступление Александра Турчинова 1 декабря 2021

"Украина – это не Россия, и не Беларусь. Украинцы будут определять свое будущее… Мы сейчас проголосуем за досрочное прекращение полномочий нынешней власти. И нужно начать с Верховной Рады, даже через референдум, если будет необходимо…", — сказал Турчинов, обвинив при этом действующую власть во лжи цинизме.

По его словам, власти планируют перенести выборы в Раду на один год, и поэтому политик уверен, что необходимо отправить вон нынешнюю Верховную Раду и избрать новую, "патриотическую", которая защитит страну и остановит "перманентный зеленый кризис".

Турчинов также заявил о создании координационного совета объединенной оппозиции, которая будет противостоять нынешней власти исключительно в рамках Конституции.

"Идем к победе, потому что с нами правда, и с нами Бог", — завершил известной фразой Турчинов свое выступление.

Ранее сообщалось, что Александр Турчинов, реагируя на слова президента Владимира Зеленского, сказал о том, что украинские войска с начала года понесли больше потерь, чем во время освобождения любого населенного пункта.

Также бывший секретарь СНБО в интервью BBC Украина сказал, что когда нынешняя власть решит "поработать на свою страну", тогда она обратится за помощью к членам "Европейской солидарности", а Петр Порошенко может возглавить правительство.