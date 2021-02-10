Порошенко мог бы возглавить правительство после досрочных выборов в Раду, – Турчинов

Бывший секретарь СНБО сказал о желании "объединить демократические, конструктивные силы, чтобы взять большинство в Раде и сформировать компетентное правительство".

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко готов возглавить правительство при президенте Владимире Зеленском после досрочных выборов в парламент.

Об этом он сказал в интервью BBC Украина.

Турчинов не исключает коалицию "Евросолидарности" со "Слугой народа", если те, по его выражению "прозреют", но шансы на это считает минимальными. Он не уточнил, что конкретно вкладывается в слово "прозреть".

"Когда вдруг они прозреют и захотят работать на свою страну, обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос, то, безусловно, те специалисты, которые есть в" Европейской солидарности", с удовольствием помогут стабилизировать ситуацию и вывести страну из этих бесконечных кризисов ", – сказал Турчинов.

Политик также сказал о желании "объединить демократические, конструктивные силы, чтобы взять большинство в Раде и сформировать компетентное правительство".

Отвечая на вопрос, мог бы это правительство возглавить Петр Порошенко, его Турчинов заявил: "Считаю, он достаточно подготовлен для этого".

Он добавил, что такое могло стать реальностью после проведения досрочных выборов в Раду.

Реакции президента и представителей Банковой на эти заявления пока не последовало.

Отметим, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко озвучила свою готовность войти в коалицию со "слугами". Глава фракции СН Арахамия ответил, что все может быть. Правда, уточнил, что на данный момент переговоры о создании коалиции ни с кем не ведутся, ведь СН сохраняет монобольшинство.