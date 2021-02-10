Порошенко міг би очолити уряд після дострокових виборів до Ради, — Турчинов

Колишній секретар РНБО сказав про бажання "об'єднати демократичні, конструктивні сили, щоб взяти більшість у Раді і сформувати компетентний уряд".

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що лідер партії "Євросолідарності" Петро Порошенко готовий очолити уряд за президента Володимира Зеленського після дострокових виборів до парламенту.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC Україна.

Турчинов не виключає коаліцію "Євросолідарності" зі "Слугою народу", якщо ті, за його висловом "прозріють", але шанси на це вважає мінімальними. Він не уточнив, що конкретно вкладається в слово "прозріти".

"Коли раптом вони прозріють і захочуть працювати на свою країну, звернуться за допомогою, щоб зупинити цей хаос, то, безумовно, ті фахівці, які є в "Європейської солідарності", із задоволенням допоможуть стабілізувати ситуацію і вивести країну з цих нескінченних криз", — сказав Турчинов.

Політик також сказав про бажання "об'єднати демократичні, конструктивні сили, щоб взяти більшість у Раді і сформувати компетентний уряд".

Відповідаючи на запитання, чи міг би цей уряд очолити Петро Порошенко, Турчинов заявив: "Вважаю, він достатньо підготовлений для цього".

Він додав, що таке могло стати реальністю після проведення дострокових виборів до Ради.

Реакції президента і представників Банкової на цю заяву поки немає.

Зазначимо, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко озвучила свою готовність увійти в коаліцію зі "слугами". Голова фракції СН Арахамія відповів, що все може бути. Правда, уточнив, що наразі переговори про створення коаліції ні з ким не ведуться, адже СН зберігає монобільшість.