"Фейк і маячня": Турчинов звинуватив Зеленського в цинізмі та зажадав перевиборів до Ради (відео)

Екссекретар РНБО зі сцени на Майдані заявив про створення ради об'єднаної опозиції для того, щоб протистояти "перманентній зеленій кризі".

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов 1 грудня виступив на Майдані в Києві під час проведення акції "Захисти Україну — зупини переворот!". Екссекретар назвав "фейком і маячнею" заяву Володимира Зеленського про держпереворот, що готується, заявив про плани Зеленського сфальсифікувати наступні вибори за допомогою електронного голосування і зажадав перевиборів до Ради.

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Турчинов обурений тим, що Зеленський захищає українців від російського вторгнення тим, що продовжив переговори з Путіним. Він вважає, що президент за три роки при владі так і не зрозумів, що Путін розуміє лише "мову сили".

[ + – ] Виступ Олександра Турчинова 1 грудня 2021

"Україна – це не Росія, і не Білорусь. Українці визначатимуть своє майбутнє… Ми зараз проголосуємо за дострокове припинення повноважень нинішньої влади. І треба почати з Верховної Ради, навіть через референдум, якщо буде потрібно…", — сказав Турчинов, звинувативши при цьому чинну владу у брехні та цинізмі.

За його словами, влада планує перенести вибори до Ради на один рік, і тому політик упевнений, що необхідно відправити геть нинішню Верховну Раду і обрати нову, "патріотичну", яка захистить країну і зупинить "перманентну зелену кризу".

Турчинов також заявив про створення координаційної ради об'єднаної опозиції, яка протистоятиме нинішній владі винятково в межах Конституції.

"Йдемо до перемоги, бо з нами правда і з нами Бог", — завершив відомою фразою Турчинов свій виступ.

Раніше повідомлялося, що Олександр Турчинов, реагуючи на слова президента Володимира Зеленського, сказав про те, що українські війська з початку року зазнали більше втрат, ніж під час визволення будь-якого населеного пункту.

Також колишній секретар РНБО в інтерв'ю ВВС Україна сказав, що коли нинішня влада вирішить "попрацювати на свою країну", тоді вона звернеться за допомогою до членів "Європейської солідарності", а Петро Порошенко може очолити уряд.