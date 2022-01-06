Сидели за столом: Зеленского заметили в Буковеле с Ермаком и Демченко (фото)

Президент, утверждает журналист Юрий Бутусов, взял с собой на отдых людей, которых "не решился посадить за новогодний стол рядом с собой".

Президента Украины Владимира Зеленского засняли в одном из ресторанов курорта Буковель. Глава государства отдыхает за столом в компании руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Снимок опубликовал на своей страничке в Facebook главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

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Напротив Зеленского и Ермака немного видно мужчину в очках, идентифицировать которого по снимку невозможно. По информации Юрия Бутусова — это первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко.

"В Буковеле Зеленский находится в кругу людей, которых он за новогодний стол рядом с собой посадить не решился, потому что некоторые из них связаны с Москвой, а не с защитой Украины",- сообщает Бутусов.

Кто такой Руслан Демченко?

Демченко известен как фигурант журналистского расследования Радио Свобода относительно так называемых "Харьковских соглашений" – договоренностей между Украиной и Россией, по которым был продлен срок пребывания российского Черноморского флота в Украине. Журналисты утверждают, что именно Демченко лоббировал подписание Харьковских соглашений в 2010 году.

Кроме того, он был уличен в назначении на должность в обход Закона "Про очищение власти", поскольку подлягал люстрации. Также чиновника обвиняли в том, что он получил статус участника боевых действий за 3 дня пребывания на Донбассе в 2014 году.

В декабре прошлого года в Киеве проходила акция под названием "Защити Украину — останови переворот!". Участники митинга, среди прочих требований, озвучили необходимость увольнения Руслана Демченко с поста первого заместителя секретаря СНБО как "российского агента".

Журналист Юрий Бутусов напрямую называет Руслана Демченко "пророссийским политиком", действующим по указанию администрации Путина.

"Демченко является главным связующим звеном между Зеленским, Ермаком и администрацией Путина, поскольку пользуется полным доверием Кремля", — утверждает журналист.

Конфликт Бутусова с Зеленским

В ноябре прошлого года на пресс-марафоне Владимира Зеленского произошла словесная перепалка между Юрием Бутусовым и украинским президентом. Владимир Зеленский заявил, что Юрий Бутусов получил данные об операции по "вагнеровцам" и опубликовал их. На что журналист заявил, что это все ложь и президент Украины должен отвечать за свои слова. Спустя несколько минут словесная перепалка между оппонентами повторилась снова. В нее уже вмешалась журналист из 1+1 Наталья Мосейчук, заявив, что нельзя так общаться с главой государства. Позже Юрий Бутусов извинился за "эмоции" во время пресс-конференции Зеленского. Журналист объяснил свое неуважительное поведение на пресс-марафоне "ложью и оскорблениями" со стороны президента.