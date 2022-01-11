Зеленський звернувся до українців з нагоди Міжнародного дня "Дякую" (відео)

Ролик президент записав, закінчивши "всі свої головні справи". У ході звернення гарант подякував військовим та медикам, які рятують життя людей.

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди Міжнародного дня "Дякую". Після чуток про те, що український лідер нібито проводить час на одному з курортів Індійського океану, в мережі з'явився ролик, у якому Зеленський виголосив подяку. Відповідний ролик з'явився на його сторінці в Instagram.

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"Сьогодні всесвітній день "Дякую". Я закінчив усі свої головні справи і вирішив усім подякувати. Я вирішив подякувати батькам за те, що подарували мені життя. Хочу подякувати своїй дружині за те, що вона подарувала нам наших дітей. І хочу подякувати своїм дітей за те, що вони мені дали сенс у цьому житті”, — сказав Зеленський.

Далі президент згадав своїх друзів і подякував їм за підтримку, яку він дуже цінує. Також Зеленський висловив подяку українським військовослужбовцям, медикам та всім тим, хто захищає "наші кордони та наше здоров'я".

"На жаль, захищаючи наші життя, ці люди віддають своє. Я вдячний вашим рідним та близьким. Низький вам уклін!", — додав Зеленський, назвавши цих людей "великими".

Наприкінці президент подякував спортсменам, вчителям, а також усім громадянам України, зазначивши при цьому, що завдяки їм Україна стала "великою".

"Я дякую тобі, Україно, за те, що ти у нас є, і за те, що ти дала нам можливість жити, трудитися і любити тебе", — сказав на завершення Зеленський.

Нагадаємо, що у своєму Instagram-акаунті президент Володимир Зеленський опублікував перше "робоче" фото у 2022 році. Імовірно, фото було зроблено в листопаді 2021 року, оскільки два знімки мали схожі деталі. За словами кандидата в мери Києва Борислава Берези, Зеленський у цей час міг перебувати не в країні.