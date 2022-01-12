Баканов в 2021 году заработал в СБУ более 1,5 миллиона гривен

Годовая зарплата всего высшего руководства ведомства составила почти 6 млн грн.

В 2021 году глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заработал на своей должности более 1,5 миллиона гривен. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Фокуса.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

За минувший год руководитель Службы безопасности получал такую зарплату:

январь — 104 312,50 грн;

февраль — 104 312,50 грн;

март — 104 312,50 грн;

апрель — 130 772,50 грн;

май — 113 132,50 грн;

июнь — 113 248,22 грн;

июль — 113 220 грн;

август — 113 220 грн;

сентябрь — 113 220 грн;

октябрь — 113 220 грн;

ноябрь — 113 220 грн;

декабрь — 285 240 (с учетом одноразовой ежегодной выплаты).

Общий заработок Баканова на посту начальника ведомства за 2021 год составил 1 521 430,72 грн.

В свою очередь первый заместитель главы СБУ — руководитель Антитеррористического центра при ведомстве Сергей Андрущенко в этот период заработал на своей должности 1 431 534,23 грн.

Два заместителя Баканова — Владимир Горбенко и Александр Якушев — в 2021 году получили 1 409 510 грн и 1 373 136 грн зарплаты соответственно.

[ + – ] Ответ СБУ на запрос Фокуса

[ + – ] Ответ СБУ на запрос Фокуса

Таким образом в 2021 году высшее руководство ведомства суммарно заработало 5 735 610,95 грн.

Также в ответе на запрос указано, что в 2020 году Баканов заработал 1 417 854,49 гривен. Эти данные соответствуют тем, которые отображены в его декларации за 2020 год.

Напомним, по данным Фокуса, официальная зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в прошлом году составила почти 912 тыс. грн.

Тем временем "Нафтогаз" отказался раскрыть оклад своего руководства в период с января 2020 по сентябрь 2021 года.