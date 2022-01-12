Баканов в 2021 году заработал в СБУ более 1,5 миллиона гривен
Годовая зарплата всего высшего руководства ведомства составила почти 6 млн грн.
В 2021 году глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заработал на своей должности более 1,5 миллиона гривен. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Фокуса.
За минувший год руководитель Службы безопасности получал такую зарплату:
- январь — 104 312,50 грн;
- февраль — 104 312,50 грн;
- март — 104 312,50 грн;
- апрель — 130 772,50 грн;
- май — 113 132,50 грн;
- июнь — 113 248,22 грн;
- июль — 113 220 грн;
- август — 113 220 грн;
- сентябрь — 113 220 грн;
- октябрь — 113 220 грн;
- ноябрь — 113 220 грн;
- декабрь — 285 240 (с учетом одноразовой ежегодной выплаты).
Общий заработок Баканова на посту начальника ведомства за 2021 год составил 1 521 430,72 грн.
В свою очередь первый заместитель главы СБУ — руководитель Антитеррористического центра при ведомстве Сергей Андрущенко в этот период заработал на своей должности 1 431 534,23 грн.
Два заместителя Баканова — Владимир Горбенко и Александр Якушев — в 2021 году получили 1 409 510 грн и 1 373 136 грн зарплаты соответственно.
Таким образом в 2021 году высшее руководство ведомства суммарно заработало 5 735 610,95 грн.
Также в ответе на запрос указано, что в 2020 году Баканов заработал 1 417 854,49 гривен. Эти данные соответствуют тем, которые отображены в его декларации за 2020 год.
Напомним, по данным Фокуса, официальная зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в прошлом году составила почти 912 тыс. грн.
Тем временем "Нафтогаз" отказался раскрыть оклад своего руководства в период с января 2020 по сентябрь 2021 года.