Разделы
Материалы
Политика

Баканов в 2021 году заработал в СБУ более 1,5 миллиона гривен

Руслан Зерницкий
206
Иван Баканов, зарплата, баканов зарплата, зарплата сбу, сбу андрущенко
Фото: РБК-Украина | Баканов в 2021 году на посту главы СБУ заработал более 1,5 млн грн

Годовая зарплата всего высшего руководства ведомства составила почти 6 млн грн.

В 2021 году глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заработал на своей должности более 1,5 миллиона гривен. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Фокуса.

За минувший год руководитель Службы безопасности получал такую зарплату:

  • январь — 104 312,50 грн;
  • февраль — 104 312,50 грн;
  • март — 104 312,50 грн;
  • апрель — 130 772,50 грн;
  • май — 113 132,50 грн;
  • июнь — 113 248,22 грн;
  • июль — 113 220 грн;
  • август — 113 220 грн;
  • сентябрь — 113 220 грн;
  • октябрь — 113 220 грн;
  • ноябрь — 113 220 грн;
  • декабрь — 285 240 (с учетом одноразовой ежегодной выплаты).

Общий заработок Баканова на посту начальника ведомства за 2021 год составил 1 521 430,72 грн.

В свою очередь первый заместитель главы СБУ — руководитель Антитеррористического центра при ведомстве Сергей Андрущенко в этот период заработал на своей должности 1 431 534,23 грн.

Два заместителя Баканова — Владимир Горбенко и Александр Якушев — в 2021 году получили 1 409 510 грн и 1 373 136 грн зарплаты соответственно.

зарплата баканова, зарплата сбу, иван баканов, глава сбу, андрущенко сбу, горбенко сбу, якушев сбу
Ответ СБУ на запрос Фокуса
зарплата баканова, зарплата сбу, иван баканов, глава сбу, андрущенко сбу, горбенко сбу, якушев сбу
Ответ СБУ на запрос Фокуса

Таким образом в 2021 году высшее руководство ведомства суммарно заработало 5 735 610,95 грн.

Также в ответе на запрос указано, что в 2020 году Баканов заработал 1 417 854,49 гривен. Эти данные соответствуют тем, которые отображены в его декларации за 2020 год.

Напомним, по данным Фокуса, официальная зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в прошлом году составила почти 912 тыс. грн.

Тем временем "Нафтогаз" отказался раскрыть оклад своего руководства в период с января 2020 по сентябрь 2021 года.