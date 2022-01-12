Баканов у 2021 році заробив у СБУ понад 1,5 мільйона гривень

Річна зарплата всього вищого керівництва відомства становила майже 6 млн грн.

2021 року голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов заробив на своїй посаді понад 1,5 мільйона гривень. Про це йдеться у відповіді відомства на запит Фокуса.

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За минулий рік керівник Служби безпеки отримував таку зарплатню:

січень — 104 312,50 грн;

лютий – 104 312,50 грн;

березень — 104 312,50 грн;

квітень — 130 772,50 грн;

травень — 113 132,50 грн;

червень — 113 248,22 грн;

липень — 113 220 грн;

серпень – 113 220 грн;

вересень — 113 220 грн;

жовтень – 113 220 грн;

листопад – 113 220 грн;

грудень – 285 240 (з урахуванням одноразової щорічної виплати).

Загальний заробіток Баканова на посаді начальника відомства за 2021 рік становить 1 521 430,72 грн.

У свою чергу, перший заступник голови СБУ — керівник Антитерористичного центру при відомстві Сергій Андрущенко у цей період заробив на своїй посаді 1 431 534,23 грн.

Два заступники Баканова — Володимир Горбенко й Олександр Якушев — у 2021 році отримали 1 409 510 грн та 1 373 136 грн зарплати відповідно.

[ + – ] Відповідь СБУ на запит Фокусу

[ + – ] Відповідь СБУ на запит Фокуса

Таким чином у 2021 році вище керівництво відомства сумарно заробило 5 735 610,95 грн.

Також у відповіді на запит зазначено, що у 2020 році Баканов заробив 1 417 854,49 гривень. Ці дані відповідають тим, які відображені в його декларації за 2020 рік.

Нагадаємо, за даними Фокуса, офіційна зарплата секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова минулого року склала майже 912 тис. грн.

Тим часом "Нафтогаз" відмовилася розкрити оклад свого керівництва в період із січня 2020 по вересень 2021 року.