"Нафтогаз" не розкрив інформацію про зарплати керівництва за понад півтора року

Компанія відмовилася назвати Фокусу оклад голови та членів правління із січня 2020 року по вересень 2021 року. Проте підприємство повідомило суму, яку отримував Вітренко із жовтня.

НАК "Нафтогаз України" відмовилася розкрити інформацію про зарплати керівництва компанії в період із січня 2020 року до вересня 2021 року, оскільки ці дані відносяться до інформації "з обмеженим доступом". Про це йдеться у відповіді "Нафтогазу" на запит Фокуса.

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У компанії пояснили, що закон №1723-IX щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних і комунальних компаніях набув чинності лише 2 жовтня 2021 року. З цієї дати й виник обов'язок підприємства щодо оприлюднення даних про зарплати.

У відповіді також зазначається, що підстав для розголошення зарплат керівництва "Нафтогазу" з січня 2020 року до вересня 2021 року немає — такі дані стосуються інформації з обмеженим доступом, а згоди на її розголошення працівники НАК не надавали.

[ + – ] Відповідь "Нафтогазу" щодо зарплат керівництва

"Нафтогаз" повідомив, що дані про зарплати керівництва компанії за період із жовтня по грудень 2021 року оприлюднені на офіційному сайті. Однак при спробі перейти за відповідними посиланнями, браузер повідомляє про помилку – "не вдається знайти сервер".

[ + – ] Повідомлення браузера про помилку

У той же час компанія надала Фокусу відповідні дані електронною поштою. Згідно зі звітами підприємства, останні три місяці року зарплату з керівництва отримував лише голова правління НАК Юрій Вітренко. Вона склала:

у жовтні – 50 554,31 грн;

у листопаді – 51 350,93 грн;

у грудні — 58 483,23 грн.

Члени правління – головний виконавчий директор Маврикій Калугін, директорка з управління персоналом і соціальної політики Олена Бойченко, голова казначейських операцій Роман Чумак і директор із безпеки Владислав Воловик – із жовтня до грудня 2021 року отримали по 0 гривень зарплати.

Зазначимо, що в липні 2021 року видання "Економічна правда" з посиланням на звіт Комітету з призначення та винагород повідомило, що у 2020 році вже ексглава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв отримав 347 млн грн фінансової винагороди. Із цієї суми зарплата склала 6,3 млн гривень.

При зарплаті у 7,4 млн гривень експерший заступник голови правління Сергій Перелома отримав ще 24,7 млн ​​грн винагороди. Колишній директор із трансформацій Отто Ватерландер за окладу 8,8 млн грн заробив 59,5 млн грн загальної винагороди. Фінансовий директор НАК Петер ван Дріл отримав 7,4 млн грн зарплати та 45,9 млн грн винагороди. Директор "Нафтогазу" з юридичних питань Ярослав Теклюк отримав 93,8 млн грн. винагороди з урахуванням 5,6 млн грн посадового окладу.

До 21 січня 2020 року до складу правління входили Юрій Колбушкін і Микола Гавриленко, які отримали 0,9 млн грн та 0,2 млн грн на своїх посадах відповідно.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Кабмін ухвалив рішення про звільнення голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Уряд тоді повідомив, що таке рішення було ухвалено через незадовільні результати його роботи.

28 квітня Кабмін призначив новим керівником НАК "Нафтогаз Україна" Юрія Вітренка, а у вересні змінив склад правління компанії.

Також Фокус повідомляв, що Вітренко у 2020 році на посаді виконавчого директора "Нафтогазу" заробляв у середньому 43,8 млн грн на місяць.