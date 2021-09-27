Кабмін звільнив усіх членів наглядової ради "Нафтогазу"

Крім цього, уряд, як стверджують журналісти, призначив нових членів правління національної акціонерної компанії.

Кабінет міністрів України припинив повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила тепер уже колишня членкиня наглядової ради Юлія Ковалів.

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"Акціонер (Кабінет міністрів України, — Фокус) і нове керівництво ухвалюватимуть усі важливі для компанії рішення", — зазначила Ковалів.

Жінка заявила, що 27 вересня — останній день її роботи в наглядовій раді. Вона висловила надію на те, що після декількох криз корпоративного управління, які спіткали НАК починаючи з 2017 року, компанія продовжить "рухатися в напрямку побудови успішної нафтогазової компанії, яка керується за принципами OECD".

Зі свого боку, видання "РБК-Україна" пише про те, що Кабмін призначив нових членів правління "Нафтогазу" — Маврикія Калугіна (радник голови правління з питань видобутку газу), Владислава Воловика (радник голови правління), Олену Бойченко (директорка з управління персоналом і соціальної політики "Групи Нафтогаз"), Романа Чумака (глава казначейських операцій "Групи Нафтогаз" — начальник казначейського департаменту).

Фокус раніше писав про те, що в квітні 2021 року Кабмін ухвалив рішення про звільнення голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Пресслужба Кабміну повідомила, що рішення відсторонити Коболєва від керівництва підприємства було ухвалене через незадовільні результати його роботи.

28 квітня, було ухвалене рішення призначити новим керівником НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.