Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза"
Помимо этого, правительство, как утверждают журналисты, назначило новых членов правления национальной акционерной компании.
Кабинет министров Украины прекратил полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Об этом на своей странице в Facebook сообщила теперь уже бывший член набсовета Юлия Ковалив.
"Акционер (Кабинет министров Украины, — Фокус) и новое руководство будут принимать все важные для компании решения", – отметила Ковалив.
Женщина заявила, что 27 сентября — последний день ее работы в набсовете. Она выразила надежду на то, что после нескольких кризисов корпоративного управления, которые постигли НАК начиная с 2017 года, компания продолжит "двигаться в направлении построения успешной нефтегазовой компании, которая управляется по принципам OECD".
В свою очередь, издание "РБК-Украина" пишет о том, что Кабмин назначил новых членов правления "Нафтогаза" — Маврикия Калугина (советник главы правления по вопросам добычи газа), Владислава Воловика (советник председателя правления), Елену Бойченко (директор по управлению персоналом и социальной политики "Группы Нафтогаз), Романа Чумака (глава казначейских операций "Группы Нафтогаз" — начальник казначейского департамента).
Фокус ранее писал о том, что в апреле 2021 года Кабмин принял решение об увольнении главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. Пресс-служба Кабмина сообщила, что решение отстранить Коболева от руководства предприятьем было принято из-за неудовлетворительных результатов его работы.
28 апреля, было принято решение назначить новым руководителем НАК "Нафтогаз Украина" Юрия Витренко.