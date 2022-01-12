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"Нафтогаз" не раскрыл информации о зарплатах руководства за более чем полтора года

Руслан Зерницкий
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Фото: РБК-Украина | "Нафтогаз" отказался раскрывать данные о зарплатах руководства

Компания отказалась назвать Фокусу оклад главы и членов правления с января 2020 по сентябрь 2021 года. Однако предприятие сообщило сумму, которую получал Витренко с октября.

НАК "Нафтогаз Украины" отказалась раскрыть информацию о зарплатах руководства компании в период с января 2020 года по сентябрь 2021 года, так как эти данные относятся к информации "с ограниченным доступом". Об этом говорится в ответе "Нафтогаза" на запрос Фокуса.

В компании объяснили, что закон №1723-IX об обеспечении открытости информации о размере оплаты труда в государственных и коммунальных компаниях вступил в силу только 2 октября 2021 года. С этой даты и возникла обязанность предприятия по обнародованию данных о зарплатах.

В ответе также указывается, что оснований для разглашения зарплат руководства "Нафтогаза" с января 2020 года по сентябрь 2021 года нет — такие данные относятся к информации с ограниченным доступом, а согласия на ее разглашения сотрудники НАК не предоставляли.

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Ответ "Нафтогаза" по поводу зарплат руководства

"Нафтогаз" сообщил, что данные о зарплатах руководства компании за период с октября по декабрь 2021 года обнародована на официальном сайте. Однако при попытке перейти по соответствующим ссылкам, браузер сообщает об ошибке — "не удается найти сервер".

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Сообщение браузера об ошибке

В то же время компания предоставила Фокусу соответствующие данные по электронной почте. Согласно отчетам предприятия, в последние три месяца года зарплату из руководства получал только глава правления НАК Юрий Витренко. Она составила:

  • в октябре — 50 554,31 грн;
  • в ноябре — 51 350,93 грн;
  • в декабре — 58 483,23 грн.

Члены правления — главный исполнительный директор Маврикий Калугин, директор по управлению персоналом и социальной политики Елена Бойченко, глава казначейских операций Роман Чумак и директор по безопасности Владислав Воловык — с октября по декабрь 2021 года получили по 0 гривен зарплаты.

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Отметим, что в июле 2021 года издание "Экономическая правда" со ссылкой на отчет Комитета по назначению и вознаграждениям сообщило, что в 2020 году уже экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев получил 347 млн грн финансового вознаграждения. Из этой суммы зарплата составила 6,3 млн гривен.

При зарплате в 7,4 млн гривен экс-первый заместитель главы правления Сергей Перелома получил еще 24,7 млн ​​грн вознаграждения. Бывший директор по трансформациям Отто Ватерландер при окладе в 8,8 млн грн заработал 59,5 млн грн общего вознаграждения. Финансовый директор НАК Петер ван Дрил получил 7,4 млн грн зарплаты и 45,9 млн грн вознаграждения. Директор "Нафтогаза" по юридическим вопросам Ярослав Теклюк получил 93,8 млн грн вознаграждения с учетом 5,6 млн грн должностного оклада.

До 21 января 2020 в состав правления входили Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко, которые получили 0,9 млн грн и 0,2 млн грн на своих должностях соответственно.

Напомним, в апреле 2021 года Кабмин принял решение об увольнении главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. Правительство тогда сообщило, что такое решение было принято из-за неудовлетворительных результатов его работы.

28 апреля Кабмин назначил новым руководителем НАК "Нафтогаз Украина" Юрия Витренко, а в сентябре изменил состав правления компании.

Также Фокус сообщал, что Витренко в 2020 году на должности исполнительного директора "Нафтогаза" зарабатывал в среднем 43,8 млн грн в месяц.