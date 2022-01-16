Мэр Чернигова приехал на встречу в куртке за 900 тысяч гривен, — СМИ (фото)

Люксовая верхняя одежда из кожи крокодила продается в московском "ЦУМе" за 2,415 млн рублей. Официальных магазинов французского бренда Zilli в Украине нет.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко пришел на встречу в люксовой куртке, стоимость которой может составлять 900 тысяч гривен. На дорогостоящую верхнюю одежду обратила внимание депутат Черниговского горсовета Марина Рейко.

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По ее словам, мэр областного центра Владислав Атрошенко приехал в поселок городского типа Седнев в куртке из крокодиловой кожи.

Местный депутат предположила, что топ-чиновник был в верхней одежде от люксового бренда Zilli. Такая модель куртки из крокодиловой кожи продается в московском "ЦУМе" за 2,415 млн рублей (по последнему курсу валют — 885 тысяч гривен).

[ + – ] Мэр Чернигова Владислав Атрошенко засветился в куртке, стоимость которой может составлять 900 тысяч гривен

[ + – ] Мэр Чернигова Владислав Атрошенко засветился в куртке, стоимость которой может составлять 900 тысяч гривен

На сайте московского "ЦУМа" также сказано, что эсклюзивная модель из кожи крокодила, которая была выпущена в рамках коллекции в 2020 году, доступна только по предоплате.

[ + – ] Мэр Чернигова Владислав Атрошенко засветился в куртке, стоимость которой может составлять 900 тысяч гривен

Стоит отметить, что официальных магазинов французского бренда Zilli в Украине нет. Представителем люксового производителя является киевский шоу-рум Sanahunt, однако на сайте бутика нет в наличии похожих курток из кожи крокодила.

Напомним, что в конце декабря 2021 года следователи Госбюро расследований проводили обыски в офисах коммерческих структур, которые могут быть связаны с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко. Как утверждали силовики, в рамках производства проверялась причастность топ-чиновников горсовета к растрате и присвоению бюджетных средств во время проведения ремонта дорог в областном центре.

В ноябре 2021 года Владислав Атрошенко угодил в другой скандал, назвав фигней вступление Украины в НАТО. Мэр Чернигова окрестил Североатлантический Альянс "клубом по интересам", который в последнее время никого не защищал.