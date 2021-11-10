"Неэффективный клуб": мэр Чернигова назвал "фигней" вступление Украины в НАТО (видео)

Чиновник посетовал на неэффективность действий Альянса и привел в пример Югославию, которую "бомбили для установления демократии".

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко назвал закрепленный в Конституции курс Украины на вступление в НАТО "фигней". Об этом городской голова заявил в ходе вчерашнего заседания горсовета.

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В ходе выступления Владислав Атрошенко также назвал Североатлантический Альянс "клубом", который никого не защитил в последнее время. В качестве примера мэр Чернигова назвал Югославию, которую "бомбили для установления демократии".

"Вот сегодня мы говорим о НАТО, что нам надо вступить в НАТО? Да фигня это все! Это абсолютно неэффективная, как это не один раз было засвидетельствовано, какая-то там… условно говоря… клуб. Кого он защитил в последнее время – на кого нападали или Америка или Россия? Кого защитило НАТО? Никого", — продолжил мэр города в ходе заседания горсовета.

По словам Владислава Атрошенко, Россия делает все, что хочет, в том числе в Крыму и на Донбассе, а эффективных действий от НАТО не было.

Местное издание "Наша хата" предположило, что мэр Чернигова негативно высказался относительно интеграции нашей страны в НАТО после того, как его не пригласили на встречу с атташе Сухопутных войск при посольстве США в Украине.

"А встретились они, как и положено, с военным руководством оперативного командования "Север". А вот с главой города нет, не увиделись. И свое "фе" уже на следующий день обнародовал в зале заседаний городского совета, использовав в полной мере свои полномочные возможности", — добавил автор статьи Сергей Витер.

[ + – ] Мэр Чернигова Владислав Атрошенко назвал "фигней" интеграцию Украины в НАТО

Владислав Атрошенко — народный депутат, IV, VII и VIII созывов, мэр Чернигова с 2015 года. В Верховную Раду VIII созыва баллотировался от БПП "Солидарность", однако после победы на выборах его не включили в состав президентской фракции.

В 2015 году кандидатура Владислава Атрошенко на должность мэра Чернигова была выдвинута от партии БПП "Солидарность" — политик во втором туре обошел тогдашнего городского голову Александра Соколова. 25 октября 2020 года Владислав Атрошенко был переизбран мэром Чернигова, набрав почти 78% голосов.

Ранее Фокус в своей статье разбирался, почему вновь активизировались разговоры о вступлении Украины в НАТО и чем так раздражен Кремль.

В октябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев занимается реализацией ПДЧ в НАТО. По его словам, реализация Плана действий по членству в НАТО проводится в виде годовых национальных программ "Украина — Североатлантический Альянс".