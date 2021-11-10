"Неефективний клуб": мер Чернігова назвав "фігнею" вступ України до НАТО (відео)

Чиновник нарік на неефективність дій Альянсу і навів приклад Югославії, яку "бомбили для встановлення демократії".

Мер Чернігова Владислав Атрошенко назвав закріплений у Конституції курс України на вступ до НАТО "фігнею". Про це міський голова заявив у ході вчорашнього засідання міськради.

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У ході виступу Владислав Атрошенко також назвав Північноатлантичний Альянс клубом, який нікого не захистив останнім часом. Як приклад мер Чернігова назвав Югославію, яку "бомбили для встановлення демократії".

"Ось сьогодні ми говоримо про НАТО, що нам треба вступити до НАТО? Та фігня це все! Це абсолютно неефективна, як це неодноразово було засвідчено, якась там... умовно кажучи... клуб. Кого він захистив останнім часом – на кого нападали чи Америка, чи Росія? Кого захистив НАТО? Нікого", — продовжив мер міста під час засідання міськради.

За словами Владислава Атрошенка, Росія робить все, що хоче, зокрема в Криму та на Донбасі, а ефективних дій від НАТО не було.

Місцеве видання "Біла хата" припустило, що мер Чернігова негативно висловився щодо інтеграції нашої країни до НАТО після того, як його не запросили на зустріч із аташе Сухопутних військ при посольстві США в Україні.

"А зустрілися вони, як і належить, з військовим керівництвом оперативного командування "Північ". А от із головою міста ні, не побачились. І своє "фе" вже наступного дня оприлюднив у залі засідань міської ради, використавши повною мірою свої повноважні можливості", — додав автор статті Сергій Вітер.

[ + – ] Мер Чернігова Владислав Атрошенко назвав "фігнею" інтеграцію України до НАТО

Владислав Атрошенко – народний депутат, IV, VII та VIII скликань, мер Чернігова з 2015 року. У Верховну Раду VIII скликання балотувався від БПП "Солідарність", проте після перемоги на виборах його не включили до президентської фракції.

2015 року кандидатуру Владислава Атрошенка на посаду мера Чернігова було висунуто від партії БПП "Солідарність" — політик у другому турі обійшов тодішнього міського голову Олександра Соколова. 25 жовтня 2020 року Владислава Атрошенка було переобрано мером Чернігова, він набрав майже 78% голосів.

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, чому знову активізувалися розмови про вступ України до НАТО і чим так роздратований Кремль.

У жовтні голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ займається реалізацією ПДЧ у НАТО. За його словами, реалізація Плану дій щодо членства в НАТО проводиться у вигляді річних національних програм "Україна — Північноатлантичний Альянс".