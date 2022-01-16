Мер Чернігова приїхав на зустріч у куртці за 900 тисяч гривень, — ЗМІ (фото)
Люксовий верхній одяг зі шкіри крокодила продається в московському "ЦУМі" за 2,415 млн рублів. Офіційних магазинів французького бренду Zilli немає в Україні.
Мер Чернігова Владислав Атрошенко прийшов на зустріч у люксовій куртці, вартість якої може становити 900 тисяч гривень. На дорогий верхній одяг звернула увагу депутатка Чернігівської міськради Марина Рейко.
За її словами, мер обласного центру Владислав Атрошенко приїхав до селища міського типу Седнєв у куртці з крокодилячої шкіри.
Місцевий депутат припустила, що топ-чиновник був у верхньому одязі від люксового бренду Zilli. Така модель куртки з крокодилячої шкіри продається в московському "ЦУМі" за 2,415 млн рублів (за останнім курсом валют — 885 тисяч гривень).
На сайті московського "ЦУМу" також сказано, що ексклюзивна модель зі шкіри крокодила, яка була випущена в рамках колекції у 2020 році, доступна лише за передоплатою.
Офіційних магазинів французького бренду Zilli в Україні немає. Представником люксового виробника є київський шоу-рум Sanahunt, проте на сайті бутика немає схожих курток зі шкіри крокодила.
Нагадаємо, що наприкінці грудня 2021 року слідчі Держбюро розслідувань проводили обшуки в офісах комерційних структур, які можуть бути пов'язані із мером Чернігова Владиславом Атрошенком. Як стверджували силовики, у рамках провадження перевірялася причетність топ-чиновників міськради до розтрати та присвоєння бюджетних коштів під час проведення ремонту доріг в обласному центрі.
У листопаді 2021 року Владислав Атрошенко потрапив у інший скандал, назвавши фігнею вступ України до НАТО. Мер Чернігова назвав Північноатлантичний Альянс "клубом за інтересами", який останнім часом нікого не захищав.