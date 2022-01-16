Мер Чернігова приїхав на зустріч у куртці за 900 тисяч гривень, — ЗМІ (фото)

Люксовий верхній одяг зі шкіри крокодила продається в московському "ЦУМі" за 2,415 млн рублів. Офіційних магазинів французького бренду Zilli немає в Україні.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко прийшов на зустріч у люксовій куртці, вартість якої може становити 900 тисяч гривень. На дорогий верхній одяг звернула увагу депутатка Чернігівської міськради Марина Рейко.

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За її словами, мер обласного центру Владислав Атрошенко приїхав до селища міського типу Седнєв у куртці з крокодилячої шкіри.

Місцевий депутат припустила, що топ-чиновник був у верхньому одязі від люксового бренду Zilli. Така модель куртки з крокодилячої шкіри продається в московському "ЦУМі" за 2,415 млн рублів (за останнім курсом валют — 885 тисяч гривень).

[ + – ] Мер Чернігова Владислав Атрошенко засвітився у куртці, вартість якої може становити 900 тисяч гривень

[ + – ] Мер Чернігова Владислав Атрошенко засвітився у куртці, вартість якої може становити 900 тисяч гривень

На сайті московського "ЦУМу" також сказано, що ексклюзивна модель зі шкіри крокодила, яка була випущена в рамках колекції у 2020 році, доступна лише за передоплатою.

[ + – ] Мер Чернігова Владислав Атрошенко засвітився у куртці, вартість якої може становити 900 тисяч гривень

Офіційних магазинів французького бренду Zilli в Україні немає. Представником люксового виробника є київський шоу-рум Sanahunt, проте на сайті бутика немає схожих курток зі шкіри крокодила.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2021 року слідчі Держбюро розслідувань проводили обшуки в офісах комерційних структур, які можуть бути пов'язані із мером Чернігова Владиславом Атрошенком. Як стверджували силовики, у рамках провадження перевірялася причетність топ-чиновників міськради до розтрати та присвоєння бюджетних коштів під час проведення ремонту доріг в обласному центрі.

У листопаді 2021 року Владислав Атрошенко потрапив у інший скандал, назвавши фігнею вступ України до НАТО. Мер Чернігова назвав Північноатлантичний Альянс "клубом за інтересами", який останнім часом нікого не захищав.