Семья заместителя Баканова владеет недвижимостью на более миллиона долларов, - расследование (фото, видео)
Мать чиновника, его жена и сын также владеют недвижимостью, стоимость которой достигает более миллиона долларов. Они имеют квартиры, дома, машины и паркоместа.
Семья Владимира Горбенко, замглавы Службы безопасности Украины, владеет недвижимостью и автомобилями общей стоимостью свыше 1 млн долларов. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило недостоверные сведения в декларации чиновника, но дальнейшая проверка Национальным антикоррупционным бюро нарушений не нашла. Поээтому это подтолкнуло журналистов на собственное расследование.
Известно, что Горбенко владеет поместьем в Броварском районе площадью почти 400 м.кв., земельный участок под который подарила его мать в 2011 году. Само здание появилось в 2020 году, по оценкам журналистов, сейчас оно может стоить от 350 тыс. долларов.
Горбенко на запрос журналистов ответил, что земельный участок достался ему как подарок от 67-летнй матери, которая является предпринимателем. За последние 10 лет она заработала более 6 млн гривен.
В прошлом году женщина завладела столичной квартирой, которую оценивают в 200 тыс. долларов, также ей принадлежат два паркоместа на левом берегу Киева.
Жена замглавы СБУ Виктория тоже имеет недвижимость — на нее зарегистрирован дом в частном секторе Киева, цена на который стартует от 250 тыс. долларов.
Супруга чиновника является совладелицей компании, которая занимается оптовой торговлей напитками, но доход от этой деятельности не указан в ее декларации. Там зафиксирован только доход от Укрэксимбанка — годовая сумма зарплаты в 2020 году составила более 260 тыс. гривен.
Старший сын Горбенко имеет квартиру на берегу моря Одессы, цена на нее — примерно 100 тыс. долларов, а то и более. В Службе безопасности Украины сообщили, что на недвижимость сына его отец-чиновник дал деньги из собственных сбережений, собранных в период отсутствия на службе.
По подсчетам журналистов, цена недвижимости семейства Горбенко — более 900 тыс. долларов. Кроме того есть и автопарк, стоимость которого оценивается в 150 тыс. долларов. Суммарно это более одного миллиона долларов.
Напомним, в декларации главы СБУ Ивана Баканова выявили неточности, но признаков незаконного обогащения в НАПК не зафиксировали.