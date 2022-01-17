Семья заместителя Баканова владеет недвижимостью на более миллиона долларов, - расследование (фото, видео)

Мать чиновника, его жена и сын также владеют недвижимостью, стоимость которой достигает более миллиона долларов. Они имеют квартиры, дома, машины и паркоместа.

Семья Владимира Горбенко, замглавы Службы безопасности Украины, владеет недвижимостью и автомобилями общей стоимостью свыше 1 млн долларов. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило недостоверные сведения в декларации чиновника, но дальнейшая проверка Национальным антикоррупционным бюро нарушений не нашла. Поээтому это подтолкнуло журналистов на собственное расследование.

Известно, что Горбенко владеет поместьем в Броварском районе площадью почти 400 м.кв., земельный участок под который подарила его мать в 2011 году. Само здание появилось в 2020 году, по оценкам журналистов, сейчас оно может стоить от 350 тыс. долларов.

Горбенко на запрос журналистов ответил, что земельный участок достался ему как подарок от 67-летнй матери, которая является предпринимателем. За последние 10 лет она заработала более 6 млн гривен.

В прошлом году женщина завладела столичной квартирой, которую оценивают в 200 тыс. долларов, также ей принадлежат два паркоместа на левом берегу Киева.

Жена замглавы СБУ Виктория тоже имеет недвижимость — на нее зарегистрирован дом в частном секторе Киева, цена на который стартует от 250 тыс. долларов.

Супруга чиновника является совладелицей компании, которая занимается оптовой торговлей напитками, но доход от этой деятельности не указан в ее декларации. Там зафиксирован только доход от Укрэксимбанка — годовая сумма зарплаты в 2020 году составила более 260 тыс. гривен.

Старший сын Горбенко имеет квартиру на берегу моря Одессы, цена на нее — примерно 100 тыс. долларов, а то и более. В Службе безопасности Украины сообщили, что на недвижимость сына его отец-чиновник дал деньги из собственных сбережений, собранных в период отсутствия на службе.

По подсчетам журналистов, цена недвижимости семейства Горбенко — более 900 тыс. долларов. Кроме того есть и автопарк, стоимость которого оценивается в 150 тыс. долларов. Суммарно это более одного миллиона долларов.

[ + – ] дом Горбенко [ + – ] квартира Горбенко [ + – ] авто матери Горбенко

Напомним, в декларации главы СБУ Ивана Баканова выявили неточности, но признаков незаконного обогащения в НАПК не зафиксировали.