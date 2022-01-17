Сім'я заступника Баканова володіє нерухомістю на понад мільйон доларів, — розслідування (фото, відео)

Мати чиновника, його дружина та син також володіють нерухомістю, вартість якої сягає понад мільйон доларів. Вони мають квартири, будинки, машини та паркомісця.

Родина Володимира Горбенка, заступника голови Служби безпеки України, володіє нерухомістю та автомобілями загальною вартістю понад 1 млн доларів. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості в декларації чиновника, але подальша перевірка Національним антикорупційним бюро порушень не знайшла. Тому це підштовхнуло журналістів на власне розслідування.

Відомо, що Горбенко має маєток у Броварському районі площею майже 400 м. кв., земельну ділянку під яку подарувала його мати в 2011 році. Власне будівля з'явилася у 2020 році, за оцінками журналістів, зараз вона може коштувати від 350 тис. доларів.

Горбенко на запит журналістів відповів, що земельна ділянка дісталася йому як подарунок від 67-річної матері, котра є підприємицею. За останні 10 років вона заробила понад 6 млн гривень.

Минулого року жінка заволоділа столичною квартирою, яку оцінюють у 200 тис. доларів, також їй належать два паркомісця на лівому березі Києва.

Дружина заступника голови СБУ Вікторія теж має нерухомість — на неї зареєстрований будинок у приватному секторі Києва, ціна на який стартує від 250 тис. доларів.

Дружина чиновника є співвласницею компанії, яка займається оптовою торгівлею напоями, але прибуток від цієї діяльності не вказаний у її декларації. Там зафіксовано лише дохід від Укрексімбанку — річна сума зарплати у 2020 році становила понад 260 тис. гривень.

Старший син Горбенка має квартиру на березі моря Одеси, ціна на неї приблизно 100 тис. доларів, а то й більше. У Службі безпеки України повідомили, що на нерухомість сина його батько-чиновник дав гроші зі своїх заощаджень, зібраних у період відсутності на службі.

За підрахунками журналістів, ціна нерухомості сімейства Горбенка — понад 900 тис. доларів. Крім того, є і автопарк, вартість якого оцінюється в 150 тис. доларів. Сумарно це понад мільйон доларів.

[ + – ] Будинок Горбенка [ + – ] Квартира Горбенка [ + – ] Авто матері Горбенка

Нагадаємо, в декларації голови СБУ Івана Баканова виявили неточність, але ознак незаконного збагачення в НАЗК не зафіксували.