Є розбіжності. НАЗК перевірило декларацію Баканова після "Досьє Пандори"

Перевірка стосувалася кіпрської офшорної компанії, якою, за даними журналістів, володів голова СБУ.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило перевірку декларації голови Служби безпеки України Івана Баканова, яку було розпочато після публікації розслідування Pandora Papers. Відомство встановило, що чиновник на момент вступу на посаду не був пов'язаний із офшорною кіпрською компанією Davegra Limited, однак, у наданих ним даних є неточності. Про це йдеться в довідці НАЗК про результати перевірки від 1 грудня.

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Зокрема, Агентство не виявило в декларації голови СБУ ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості доходів. Йдеться про розслідування Pandora Papers, у якому йшлося про те, що Баканов володів компанією Davegra Limited.

"Варто зазначити, що за відомостями, що є в Національного агентства (від) 05.05.2019 належать суб'єкту декларування акції Davegra Limited у кількості 2 000 шт., номінальною вартістю 1 EUR, були відчужені суб'єктом декларування", — йдеться в документі.

Як встановило відомство, Баканов зазначив у декларації, що на банківському рахунку його подружжя були кошти в розмірі 103 грн, 304 грн і 28 грн. Станом на 31 грудня 2020 року загальна сума коштів становила 27,77 гривень. Проте НАЗК наголосило, що керівник СБУ не дотримався вимог декларування, оскільки звітувати про кошти, які не перевищують 50 прожиткових мінімумів, не потрібно.

Крім цього, Агентство повідомило, що в декларації містяться недостовірні відомості про вартість автомобіля його дружини Volkswagen Touareg 2012 року випуску — Баканов зазначив, що машина була придбана за 475 550 гривень. Проте, за даними Єдиного держреєстру транспортних засобів, вартість авто становить 396 291 грн 08 коп.

Пояснюючи цю розбіжність, голова СБУ заявив, що в декларації зазначено фактично сплачену суму, а документи, які це підтверджують, не збереглися.

Таким чином, недостовірні дані відрізняються від реальних на 79 258 грн 08 коп. Проте оскільки ця сума не перевищує 100 прожиткових мінімумів, відповідальність за це порушення Баканов не понесе.

Нагадаємо, за даними авторів розслідування Pandora Papers, у 2012 році працівники "Студії Квартал 95" зареєстрували понад десять офшорних фірм на Віргінських островах, Белізі та Кіпрі, а центром цих компаній виступала фірма Davegra Limited, якою тоді керував чинний голова СБУ Іван Баканов. Експерти припускали, що фірма нинішнього голови СБУ виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального бенефіціара нинішнього президента Володимира Зеленського та його партнерів.

За підсумками перевірки декларації глави держави, керівник НАЗК Олександр Новіков назвав Зеленського "зразковим декларантом".