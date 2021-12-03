Есть несовпадения. НАПК проверило декларацию Баканова после "Досье Пандоры"

Проверка касалась кипрской офшорной компании, которой, по данным журналистов, владел глава СБУ.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило проверку декларации главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, которая была начата после публикации расследования Pandora Papers. Ведомство установило, что чиновник на момент вступления в должность не был связан с офшорной кипрской компанией Davegra Limited, однако в предоставленных им данных есть неточности. Об этом говорится в справке НАПК о результатах проверки от 1 декабря.

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В частности, Агентство не выявило в декларации главы СБУ признаков незаконного обогащения или необоснованности доходов. Речь идет о расследовании Pandora Papers, в котором говорилось, что Баканов владел компанией Davegra Limited.

"Стоит отметить, что по имеющимся у Национального агентства ведомостям (от) 05.05.2019 принадлежащие субъекту декларирования акции Davegra Limited в количестве 2 000 шт., номинальной стоимостью 1 EUR, были отчуждены субъектом декларирования", — говорится в документе.

Как установило ведомство, Баканов указал в декларации, что на банковском счету его супруги были средства в размере 103 грн, 304 грн и 28 грн. По состоянию на 31 декабря 2020 года, общая сумма средств составила 27,77 гривен. Однако НАПК отметило, что руководитель СБУ не соблюл требования декларирования, так как отчитываться о средствах, которые не превышают 50 прожиточных минимумов, не нужно.

Помимо этого Агентство сообщило, в декларации содержатся недостоверные сведения о стоимости автомобиля его супруги Volkswagen Touareg 2012 года выпуска — Баканов указал, что машина была куплена за 475 550 гривен. Однако по данным Единого госреестра транспортных средств, стоимость авто составляет 396 291 грн 08 коп.

Объясняя это несовпадение глава СБУ заявил, что в декларации указана фактически уплаченная сумма, а документы, которые это подтверждают, не сохранились.

Таким образом, недостоверные данные отличаются от реальных на 79 258 грн 08 коп. Однако, так как эта сумма не превышает 100 прожиточных минимумов, ответственность за это нарушение Баканов не понесет.

Напомним, по данным авторов расследования Pandora Papers, в 2012 году работники "Студии Квартал 95" зарегистрировали более десяти офшорных фирм на Виргинских островах, Белизе и Кипре, а центром этих компаний выступала фирма Davegra Limited, которой тогда руководил действующий глава СБУ Иван Баканов. Эксперты предполагали, что фирма нынешнего главы СБУ выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального бенефициара — нынешнего президента Владимира Зеленского и его партнеров.

По итогам проверки декларации главы государства руководитель НАПК Александр Новиков назвал Зеленского "образцовым декларантом".