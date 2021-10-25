"Образцовый декларант": НАПК проверило декларацию Зеленского после расследования Pandora Papers

Национальное агентство по предупреждению коррупции обещает на этой неделе опубликовать результаты проверки декларации президента Украины Владимира Зеленского.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверило декларацию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом глава НАПК Александр Новиков заявил в интервью NV.UA.

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Декларацию Зеленского начали проверять после публикации результатов международного расследования журналистов "Pandora Papers" о его офшорных компаниях.

Документы, фигурирующие в материале, передали НАПК журналисты проекта "Слiдство.iнфо" и лично Зеленский. На этой неделе можно будет увидеть результаты проверки на сайте агентства, заверил Новиков.

По его словам, Зеленский – это "образцовый декларант". По президенту Украины не было вопросов, потому что он основал несколько крупных компаний и имел достаточно денег, добавил Новиков.

Расследование об офшорных компаниях украинского лидера вышло 3 октября. Сам Зеленский прокомментировал его только 18 октября. Он сказал, что студия "Квартал 95" не отмывала деньги через офшоры.

"В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакой нет. И даже, если вы посмотрите дебаты, даже, кажется, там он (Порошенко — ред.) кричал со сцены: "Деньги Квартал получал от ПриватБанка, Коломойского". Все это старая история", – объяснял президент Украины.

Фокус писал ранее, что этот же тезис в защиту Зеленского использовали на Банковой. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что расследование "Pandora Papers" доказало "безусловное выполнение президентом антикоррупционного законодательства".

В материалах расследовании "Pandora Papers" говорилось, что президент Украины может получать доходы с офшорной компании Film Heritage из Белиза (Центральная Америка).