"Зразковий декларант": НАЗК перевірила декларацію Зеленського після розслідування Pandora Papers

Національне агентство з питань запобігання корупції обіцяє цього тижня опублікувати результати перевірки декларації президента України Володимира Зеленського.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларацію президента України Володимира Зеленського. Про це глава НАЗК Олександр Новіков заявив в інтерв'ю NV.UA.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Декларацію Зеленського почали перевіряти після публікації результатів міжнародного розслідування журналістів "Pandora Papers" про його офшорні компанії.

Документи, які фігурують в матеріалі, передали НАЗК журналісти проєкту "Слiдство.iнфо" й особисто Зеленський. Цього тижня можна буде побачити результати перевірки на сайті агентства, запевнив Новіков.

За його словами, Зеленський — це "зразковий декларант". Щодо президента України не було питань, тому що він заснував кілька великих компаній і мав достатньо грошей, додав Новіков.

Розслідування про офшорні компанії українського лідера вийшло 3 жовтня. Сам Зеленський прокоментував його тільки 18 жовтня. Він сказав, що студія "Квартал 95" не відмивала гроші через офшори.

"У 2019 все те ж саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене бруду ніякого немає. І навіть, якщо ви подивитеся дебати, навіть, здається, там він (Порошенко — ред.) кричав зі сцени: "Гроші Квартал отримував від ПриватБанку, Коломойського". Все це стара історія", — пояснював президент України.

Фокус писав раніше, що цю ж тезу на захист Зеленського використовували на Банковій. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк стверджував, що розслідування "Pandora Papers" довело "безумовне виконання президентом антикорупційного законодавства".

У матеріалах розслідування "Pandora Papers" говорилося, що президент України може отримувати доходи з офшорної компанії Film Heritage з Белізу (Центральна Америка).