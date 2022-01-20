На деятельность Верховной Рады Украины в 2021 году из госбюджета потратили 2,37 млрд грн

Средства выделяли, в том числе, на "продукты питания" и "исследования по реализации госпрограмм". При этом общая сумма расходов на деятельность Рады по сравнению с 2020-м годом увеличилась на 446,4 млн грн.

На финансирование деятельности Верховной Рады Украины в 2021 году из государственного бюджета было потрачено 2 367 307 300 грн. Об этом стало известно из ответа Аппарата ведомства на запрос Фокуса.

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В рамках бюджетных программ Верховной Раде в 2021 году выделили средства на:

оплату труда — 1 370 396 000 грн;

начисления на оплату труда — 291 757 200 грн;

социальное обеспечение — 277 924 500 грн;

использование товаров и услуг — 161 013 700 грн;

капитальные расходы — 151 474 000 грн;

оплата других услуг (кроме коммунальных) — 64 688 300 грн;

предметы, материалы, оборудование и инвентарь — 52 963 500 грн;

оплата коммунальных услуг и энергоносителей — 36 528 600 грн;

текущие трансферты — 9 805 000 грн;

командировки — 6 504 500 грн;

продукты питания — 168 300 грн;

исследования и разработки, отдельные мероприятия по реализации государственных (региональных) программ — 160 500 грн;

другие текущие расходы — 3 183 200 грн.

Также в прошлом году из госбюджета было выделено 73 708 300 грн для освещения деятельности парламента на телеканале "Рада" и 28 045 400 грн для финансовой поддержки издания газеты "Голос Украины".

Примечательно, что в 2020 году на финансирование деятельности Верховной Рады из бюджета страны выделили 1 920 893 900 грн, что на 446 413 400 грн меньше, чем в 2021-м.

[ + – ] Ответ Аппарата Верховной Рады на запрос Фокуса

[ + – ] Ответ Аппарата Верховной Рады на запрос Фокуса

[ + – ] Ответ Аппарата Верховной Рады на запрос Фокуса

Аппарат Верховной Рады в ответ на отдельный запрос Фокуса сообщил, что в 2021 году на зарплаты всех народных депутатов было потрачено более 221 млн грн. Также ведомство представило суммы должностных окладов, больничных и надбавок за интенсивность, ученую степень и почетное звание всех народных депутатов в прошлом году.

В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на запрос Фокуса сообщили, что официальная зарплата секретаря ведомства Алексея Данилова за 2021 год составила 911 700 грн.