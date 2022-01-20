На діяльність Верховної Ради України в 2021 році з держбюджету витратили 2,37 млрд грн

Кошти виділяли, зокрема, на "продукти харчування" та "дослідження щодо реалізації держпрограм". При цьому загальна сума витрат на діяльність Ради порівняно з 2020 роком збільшилася на 446,4 млн грн.

На фінансування діяльності Верховної Ради України у 2021 році з державного бюджету було витрачено 2 367 307 300 грн. Про це стало відомо з відповіді Апарату відомства на запит Фокуса.

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У межах бюджетних програм Верховній Раді в 2021 році виділили кошти на:

оплату праці — 1 370 396 000 грн;

нарахування на оплату праці — 291 757 200 грн;

соціальне забезпечення — 277 924 500 грн;

використання товарів і послуг — 161 013 700 грн;

капітальні витрати — 151 474 000 грн;

оплата інших послуг (крім комунальних) — 64 688 300 грн;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 52 963 500 грн;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 36 528 600 грн;

поточні трансферти — 9 805 000 грн;

відрядження — 6 504 500 грн;

продукти харчування — 168 300 грн;

дослідження та розробки, окремі заходи щодо реалізації державних (регіональних) програм — 160 500 грн;

інші поточні витрати — 3 183 200 грн.

Також минулого року з держбюджету було виділено 73 708 300 грн для висвітлення діяльності парламенту на телеканалі "Рада" та 28 045 400 грн для фінансової підтримки видання газети "Голос України".

Варто зазначити, що у 2020 році на фінансування діяльності Верховної Ради з бюджету країни виділили 1 920 893 900 грн, що на 446 413 400 грн менше, ніж у 2021-му.

[ + – ] Відповідь Апарату Верховної Ради на запит Фокуса

[ + – ] Відповідь Апарату Верховної Ради на запит Фокуса

[ + – ] Відповідь Апарату Верховної Ради на запит Фокуса

Апарат Верховної Ради у відповідь на окремий запит Фокуса повідомив, що в 2021 році на зарплати всіх народних депутатів було витрачено понад 221 млн грн. Також відомство представило суми посадових окладів, лікарняних і надбавок за інтенсивність, науковий ступінь і почесне звання всіх народних депутатів минулого року.

В Апараті Ради національної безпеки й оборони (РНБО) на запит Фокуса повідомили, що офіційна зарплата секретаря відомства Олексія Данілова за 2021 рік склала 911 700 грн.