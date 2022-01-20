На освещение работы парламента телеканалу "Рада" выделили почти 74 млн грн в 2021 году

В прошлом году на вещатель из бюджета потратили на 25 млн грн больше, чем в 2020-м. При этом сумма средств, выделенная на издание газеты "Голос Украины", в сравнении с позапрошлым годом практически не изменилась.

Телеканалу "Рада" в 2021 году из государственного бюджета выделили 73 708 300 грн для освещения деятельности Верховной Рады Украины. Об этом стало известно из ответа Аппарата парламента на запрос Фокуса.

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Также в прошлом году из бюджета потратили 28 045 400 грн на финансовую поддержку издания газеты "Голос Украины", в которой публикуются принятые народными депутатами законы и постановления. Суммарно на деятельность связанных с Верховной Радой средств массовой информации в прошлом году из госбюджета выделили 101 753 700 грн.

Примечательно, что в 2020 году на освещение деятельности парламента на телеканале "Рада" было потрачено 48 654 800 грн, что на 25 053 500 меньше, чем в 2021-м. На финансовую поддержку газеты "Голос Украины" в позапрошлом году выделили 27 845 200 грн, что лишь немногим меньше прошлогодней суммы. Всего на деятельность связанных с парламентом средств массовой информации в 2020-м потратили 76 500 000 грн.

Фокус также отправил запрос государственному предприятию "Парламентский телеканал "Рада", чтобы узнать, на что конкретно вещатель израсходовал полученные в 2021 году средства, и какую сумму планируется потратить на его функционирование в 2022 году, однако на момент публикации этого материала не получил от ведомства ответов на свои вопросы.

[ + – ] Ответ аппарата Верховной Рады на запрос Фокуса [ + – ] Ответ аппарата Верховной Рады на запрос Фокуса [ + – ] Ответ аппарата Верховной Рады на запрос Фокуса

Ранее Фокус сообщал, что всего на обеспечение деятельности Верховной Рады Украины в 2021 году из государственного бюджета выделили 2,37 млрд грн, а общая сумма расходов на функционирование парламента по сравнению с позапрошлым годом увеличилась на 446,4 млн грн.

В ответ на другой запрос Фокуса Аппарат Верховной Рады сообщил, что на заработные платы всех нардепов в 2021 году из госбюджета потратили более 221 млн грн.