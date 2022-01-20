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На освещение работы парламента телеканалу "Рада" выделили почти 74 млн грн в 2021 году

Руслан Зерницкий
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Телеканал "Рада"
Фото: скриншот | Заставка обновленного телеканала "Рада"

В прошлом году на вещатель из бюджета потратили на 25 млн грн больше, чем в 2020-м. При этом сумма средств, выделенная на издание газеты "Голос Украины", в сравнении с позапрошлым годом практически не изменилась.

Телеканалу "Рада" в 2021 году из государственного бюджета выделили 73 708 300 грн для освещения деятельности Верховной Рады Украины. Об этом стало известно из ответа Аппарата парламента на запрос Фокуса.

Также в прошлом году из бюджета потратили 28 045 400 грн на финансовую поддержку издания газеты "Голос Украины", в которой публикуются принятые народными депутатами законы и постановления. Суммарно на деятельность связанных с Верховной Радой средств массовой информации в прошлом году из госбюджета выделили 101 753 700 грн.

Примечательно, что в 2020 году на освещение деятельности парламента на телеканале "Рада" было потрачено 48 654 800 грн, что на 25 053 500 меньше, чем в 2021-м. На финансовую поддержку газеты "Голос Украины" в позапрошлом году выделили 27 845 200 грн, что лишь немногим меньше прошлогодней суммы. Всего на деятельность связанных с парламентом средств массовой информации в 2020-м потратили 76 500 000 грн.

Фокус также отправил запрос государственному предприятию "Парламентский телеканал "Рада", чтобы узнать, на что конкретно вещатель израсходовал полученные в 2021 году средства, и какую сумму планируется потратить на его функционирование в 2022 году, однако на момент публикации этого материала не получил от ведомства ответов на свои вопросы.

Сколько потратили на канал Рада
Ответ аппарата Верховной Рады на запрос Фокуса
Сколько потратили на канал Рада
Ответ аппарата Верховной Рады на запрос Фокуса
Сколько потратили на канал Рада
Ответ аппарата Верховной Рады на запрос Фокуса
Сколько потратили на канал Рада
Сколько потратили на канал Рада
Сколько потратили на канал Рада

Ранее Фокус сообщал, что всего на обеспечение деятельности Верховной Рады Украины в 2021 году из государственного бюджета выделили 2,37 млрд грн, а общая сумма расходов на функционирование парламента по сравнению с позапрошлым годом увеличилась на 446,4 млн грн.

В ответ на другой запрос Фокуса Аппарат Верховной Рады сообщил, что на заработные платы всех нардепов в 2021 году из госбюджета потратили более 221 млн грн.