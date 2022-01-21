После прогулки по горам: Зеленский показал "неформальные переговоры" с Дудой в Польше (фото)

Украинский гарант поблагодарил польского коллегу за гостеприимство и показал, как они ужинают национальными блюдами.

Президент Украины Владимир Зеленский показал неформальное фото со встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Фотографию, на которой лидеры стран ужинают, он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

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"После пешей прогулки по горам – традиционные польские блюда и продолжение общения. Президент Польши, спасибо за гостеприимство!", — подписал фото Зеленский.

[ + – ] Зеленский показал, как ужинает с Дудой

На фотографии президенты улыбаются за накрытым столом, и, вероятно, пьют чай. Судя по наличию на столе бокалов, возможно, Зеленский и Дуда собираются употреблять и алкогольные напитки.

Встреча Зеленского с президентом Польши

Напомним, 20 января, в Польше, на территории государственной резиденции "Висла", проходила встреча украинского президента Владимира Зеленского с его польским коллегой Анджеем Дудой.

Как сообщил Офис президента, общение глав государств происходит в формате тет-а-тет.

Президенты в ходе встречи планировали обсудить ситуацию безопасности и важные вопросы двусторонних отношений. Основной темой переговоров были названы вопросы безопасности.

В свою очередь Анджей Дуда в Instagram написал, что во время встречи с украинским президентом главной темой обсуждения была ситуация в регионе и угрозы со стороны России.

Напомним, Владимир Зеленский прилетел с рабочим визитом в Польшу самолетом "Антонов-148-100В", который ранее своим указом отдал в распоряжение Минобороны. Президента по прилету встречала делегация дипломатов, в частности, посол Украины в Польше Андрей Дещица. Предыдущая встреча глав государств состоялась в конце декабря в Украине, в резиденции Гута на Прикарпатье.