Після прогулянки горами: Зеленський показав "неформальні переговори" із Дудою у Польщі (фото)

Український гарант подякував польському колезі за гостинність та показав, як вони вечеряють національними стравами.

Президент України Володимир Зеленський показав неформальне фото із зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Світлину, на якій лідери країн вечеряють, він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви й продовження спілкування. Президенте Польщі, дякую за гостинність!", — підписав фото Зеленський.

[ + – ] Зеленський показав, як вечеряє з Дудою

На світлині президенти посміхаються за накритим столом, та, ймовірно, п'ють чай. Судячи з наявності на столі бокалів, можливо, Зеленський і Дуда збираються вживати і алкогольні напої.

Зустріч Зеленського з президентом Польщі

Нагадаємо, 20 січня, у Польщі, на території державної резиденції "Вісла", відбувалася зустріч українського президента Володимира Зеленського з його польським колегою Анджеєм Дудою.

Як повідомив Офіс президента, спілкування глав держав відбувається у форматі віч-на-віч.

Президенти в ході зустрічі планували обговорити безпекову ситуацію та важливі питання двосторонніх відносин. Основною темою переговорів назвали питання безпеки.

В свою чергу Анджей Дуда в Instagram написав, що під час зустрічі із українським президентом головною темою обговорення була ситуація в регіоні та загрози з боку Росії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прилетів з робочим візитом у Польщу літаком "Антонов-148-100В", який раніше своїм указом віддав у розпорядження Міноборони. Президента після прильоту зустрічала делегація дипломатів, зокрема, посол України у Польщі Андрій Дещиця. Попередня зустріч глав держав відбулася наприкінці грудня в Україні, в резиденції Гута на Прикарпатті.