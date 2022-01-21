Після прогулянки горами: Зеленський показав "неформальні переговори" із Дудою у Польщі (фото)
Український гарант подякував польському колезі за гостинність та показав, як вони вечеряють національними стравами.
Президент України Володимир Зеленський показав неформальне фото із зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Світлину, на якій лідери країн вечеряють, він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
"Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви й продовження спілкування. Президенте Польщі, дякую за гостинність!", — підписав фото Зеленський.
На світлині президенти посміхаються за накритим столом, та, ймовірно, п'ють чай. Судячи з наявності на столі бокалів, можливо, Зеленський і Дуда збираються вживати і алкогольні напої.
Зустріч Зеленського з президентом Польщі
Нагадаємо, 20 січня, у Польщі, на території державної резиденції "Вісла", відбувалася зустріч українського президента Володимира Зеленського з його польським колегою Анджеєм Дудою.
Як повідомив Офіс президента, спілкування глав держав відбувається у форматі віч-на-віч.
Президенти в ході зустрічі планували обговорити безпекову ситуацію та важливі питання двосторонніх відносин. Основною темою переговорів назвали питання безпеки.
В свою чергу Анджей Дуда в Instagram написав, що під час зустрічі із українським президентом головною темою обговорення була ситуація в регіоні та загрози з боку Росії.
Нагадаємо, Володимир Зеленський прилетів з робочим візитом у Польщу літаком "Антонов-148-100В", який раніше своїм указом віддав у розпорядження Міноборони. Президента після прильоту зустрічала делегація дипломатів, зокрема, посол України у Польщі Андрій Дещиця. Попередня зустріч глав держав відбулася наприкінці грудня в Україні, в резиденції Гута на Прикарпатті.