Зеленський прилетів у Польщу з робочим візитом: які зустрічі проведе президент (фото)

На 20 та 21 січня глава держави запланував переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою, зокрема у форматі тет-а-тет, на яких лідери країн обговорять питання безпеки в умовах агресивної політики Кремля.

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом у Польщу. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Главу держави після прильоту зустрічала делегація дипломатів, зокрема чинний посол України у Польщі Андрій Дещиця.

У процесі робочого візиту Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою — глави двох країн проведуть переговори у державній резиденції "Вісла".

За даними пресслужби ОП, президенти проведуть низку зустрічей у форматі тет-а-тет та у широкому складі, під час яких обговорюватимуться важливі для обох країн питання.

"Основною темою залишається питання безпеки", — підсумували в Офісі президента.

[ + – ] Зеленський прилетів у Польщу для переговорів з Анджеєм Дудою Фото: Офис президента

[ + – ] Зеленський прилетів у Польщу для переговорів з Анджеєм Дудою Фото: Офис президента

Про візит Володимира Зеленського в Польщу також повідомлялося на офіційному сайті Анджея Дуди. За даними пресслужби глави держави, 20 та 21 січня лідери двох країн у державній резиденції "Вісла" насамперед обговорять питання безпеки та ситуацію на кордоні, на якій Росія продовжує концентрувати своє боєздатне угруповання.

Варто зазначити, що Володимир Зеленський прилетів у Польщу літаком "Антонов-148-100В", який своїм указом передав у розпорядження Міністерства оборони. На цьому ж повітряному судні глава держави раніше здійснював переліт у Брюссель, де проходив грудневий саміт Східного партнерства.

Нагадаємо, напередодні візиту в Польщу Володимир Зеленський проводив переговори з головою Держдепу США Ентоні Блінкеном. У процесі зустрічі політики обговорювали протистояння Росії та можливі санкції, які будуть запроваджені проти Москви в разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

19 січня в Офісі президента також озвучили терміни можливої зустрічі радників голів Нормандської четвірки. За даними офісу президента України, міжнародні переговори можуть відбутися до кінця січня 2022 року. Радники голів "Нормандської четвірки" на зустрічі порушать питання призначення арбітра, який слідкуватиме за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі.