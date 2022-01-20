Зеленский прилетел в Польшу с рабочим визитом: какие встречи проведет президент (фото)

На 20 и 21 января у главы государства запланированы переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, в том числе в формате тет-а-тет, на которых лидеры стран обсудят вопросы безопасности в условиях агрессивной политики Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

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Главу государства по прилету встречала делегация дипломатов, в том числе действующий посол Украины в Польше Андрей Дещица.

В ходе рабочего визита Владимир Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой — главы двух стран проведут переговоры в государственной резиденции "Висла".

По данным пресс-службы ОП, президенты проведут ряд встреч в формате тет-а-тет и в широком составе, в ходе которых будут обсуждаться важные для обеих стран вопросы.

"Основной темой остается вопрос безопасности", — подытожили в Офисе президента.

[ + – ] Зеленский прилетел в Польшу для переговоров с Анджеем Дудой Фото: Офис президента

[ + – ] Зеленский прилетел в Польшу для переговоров с Анджеем Дудой Фото: Офис президента

О визите Владимира Зеленского в Польшу также сообщалось на официальном сайте Анджея Дуды. По данным пресс-службы главы государства, 20 и 21 января лидеры двух стран в государственной резиденции "Висла", в первую очередь, обсудят вопросы безопасности и ситуацию на границе, на которой Россия продолжает концентрировать свою боеспособную группировку.

Примечательно, что Владимир Зеленский прилетел в Польшу на самолете "Антонов-148-100В", который своим указом передал в распоряжение Министерства обороны. На этом же воздушном судне глава государства ранее совершал перелет в Брюссель, где проходил декабрьский саммит Восточного партнерства.

Напомним, накануне визита в Польшу Владимир Зеленский проводил переговоры с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. В ходе встречи политики обсуждали противостояние России и возможные санкции, которые будут введены в отношении Москвы в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.

19 января в Офисе президента также озвучили сроки возможной встречи советников глав "Нормандской четверки". По данным Офиса президента Украины, международные переговоры могут состояться до конца января 2022 года. Советники глав "Нормандской четверки" на встрече поднимут вопрос назначения арбитра, который будет следить за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе.