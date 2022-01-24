Руководство таможенной службы могут заменить в феврале, — "слуга" Гетманцев

В монобольшинстве, рассказал Фокусу нардеп, остаются недовольными изменениями в Государственной таможенной службе Украины, а поступления в бюджет от нее остаются низкими.

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал Фокусу, что в феврале могут состояться кадровые чистки в Государственной таможенной службе Украины из-за плохих показателей работы.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"Налоговая служба уже показывает результаты. У нас в январе этого года, если сравнивать с январем прошлого года, ожидается 22,5% НДС плюс. Это за счет детенизации РРО и прекращения работы "скруток". Я могу констатировать, что налоговая выздоравливает и мы будем иметь уже нормальные процессы в этой службе. А что касается таможни, то там проблемы есть. Мы их констатируем, у нас было очень жесткое решение комитета в декабре прошлого года по поводу таможни. Мы дали им определенные задачи, если они их не выполняют, если будет продолжаться та же вакханалия, которая есть сегодня, придется принимать решение. А там где-то за нашими оценками скрывается примерно минимум 50 млрд гривен поступлений в бюджет. Если это все будет продолжаться, то уже в феврале примем кадровые решения по таможне. Если будет нужно, мы сменим руководство всего этого органа", — заявил Гетманцев.