Керівництво митної служби можуть замінити у лютому, — "слуга" Гетманцев

У монобільшості, розповів Фокусу нардеп, залишаються незадоволеними змінами у Державній митній службі України, а надходження до бюджету від неї залишаються низькими.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев розповів Фокусу, що у лютому можуть відбутися кадрові чищення у Державній митній службі України через погані показники роботи.

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"Податкова служба вже показує результати. У нас у січні цього року, якщо порівнювати зі січнем минулого року, очікується 22,5% ПДВ плюс. Це за рахунок детінізації РРО та припинення роботи "скруток". Я можу констатувати, що податкова одужує і ми матимемо вже нормальні процеси в цій службі, а щодо митниці, то там проблеми є, ми їх констатуємо, у нас було дуже жорстке рішення комітету в грудні минулого року щодо митниці. Якщо продовжуватиметься та сама вакханалія, яка є сьогодні, доведеться приймати рішення.А там десь за нашими оцінками ховається приблизно мінімум 50 млрд гривень надходжень до бюджету. Якщо це все триватиме, то вже у лютому ухвалимо кадрові рішення щодо митниці. буде потрібно, ми змінимо керівництво всього цього органу", — заявив Гетманцев.