В Киеве презентовали организацию "Команда Разумкова": кто стал ее членами (фото)

Организацию возглавила Ольга Туний, которая является личным пресс-секретарем нардепа Дмитрия Разумкова. В ближайшее время "Команда Разумкова" займется процедурой создания политической партии.

В Киеве состоялась презентация общественной организации "Команда Разумкова". Об этом сообщает агентство "Укринформ".

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Бывший спикер Верховной Рады и руководитель межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков, представляя организацию, сообщил, что его команда посетит каждый регион Украины для общения с местными жителями, а по итогам встреч тысячи предложений будут внесены в основу территориальных программ.

"Команду Разумкова" возглавила Ольга Туний, которая является пресс-секретарем бывшего председателя парламента. В состав организации также вошли все члены межфракционного депутатского объединения "Разумная политика".

[ + – ] В Киеве состоялась презентация организации "Команда Разумкова" Фото: Укринформ

[ + – ] В Киеве состоялась презентация организации "Команда Разумкова" Фото: Укринформ

Частью "Команды Разумкова", как пишет издание "Страна", также стали:

эксперт Нацагентства по обеспечению качества высшего образования Марина Уткина;

предприниматель из Одессы Артем Хрыстин;

украинская альпинистка Ирина Галай;

медицинский адвокат Радмила Гравцова;

мэр Мукачево Андрей Балога (сын нардепа IV, VII, VIII и IX созывов Виктора Балоги — ред.).

В комментарии "Суспільному" Дмитрий Разумков заявил, что создание общественной организации является первым шагом в направлении появления политической партии. Название политсилы будет выбрано во время съезда ОО.

"К власти должны прийти умные, порядочные и профессиональные люди. Часть этих людей, к счастью, уже с нами! Опираясь на профессиональное мнение, мы готовим наш план действий, направленный на мирную и счастливую жизнь Украины. Нашему государству как никогда сегодня нужна разумная политика!", — написал Дмитрий Разумков в своем Telegram-канале, представляя новую организацию.

Напомним, 8 ноября экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил состав своего МФО "Разумная политика". Членами межфракционного объединения стали депутаты от "Слуги народа", "Батьківщини" и один внефракционный нардеп.

16 ноября в Верховной Раде было официально объявлено о создании МФО "Разумная политика". На момент оглашения один из членов объединения — нардеп из "Батьківщини" — объявил о своем выходе.