У Києві презентували організацію "Команда Разумкова": хто став її членами (фото)
Організацію очолила Ольга Туній, яка є особисто речницею нардепа Дмитра Разумкова. Найближчим часом Команда Разумкова займеться процедурою створення політичної партії.
У Києві відбулася презентація громадської організації "Команда Разумкова". Про це повідомляє агентство "Укрінформ".
Колишній спікер Верховної Ради та керівник міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков, представляючи організацію, повідомив, що його команда відвідає кожен регіон України для спілкування з місцевими жителями, а за підсумками зустрічей тисячі пропозицій буде внесено в основу територіальних програм.
"Команду Разумкова" очолила Ольга Туній, яка є речницею колишнього голови парламенту. До складу організації також увійшли всі члени міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика".
Частиною "Команди Разумкова", як пише видання "Страна", також стали:
- експерт Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти Марина Уткіна;
- підприємець із Одеси Артем Христин;
- українська альпіністка Ірина Галай;
- медичний адвокат Радміла Гравцова;
- мер Мукачева Андрій Балога (син нардепа IV, VII, VIII та IX скликань Віктора Балоги – ред.).
У коментарі "Суспільному" Дмитро Разумков заявив, що створення громадської організації є першим кроком у напрямі появи політичної партії. Назву політсили буде обрано під час з'їзду ГО.
"До влади мають прийти розумні, порядні та професійні люди. Частина цих людей, на щастя, вже з нами! Спираючись на професійну думку, ми готуємо наш план дій, спрямований на мирне та щасливе життя України. Нашій державі як ніколи сьогодні потрібна розумна політика!", — написав Дмитро Разумков у своєму Telegram-каналі, представляючи нову організацію.
Нагадаємо, 8 листопада ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив склад свого МФО "Розумна політика". Членами міжфракційного об'єднання стали депутати від "Слуги народу", "Батьківщини" та один позафракційний нардеп.
16 листопада у Верховній Раді було офіційно оголошено про створення МФО "Розумна політика". На момент оголошення один із членів об'єднання — нардеп із "Батьківщини" — оголосив про свій вихід.