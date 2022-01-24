У Києві презентували організацію "Команда Разумкова": хто став її членами (фото)

Організацію очолила Ольга Туній, яка є особисто речницею нардепа Дмитра Разумкова. Найближчим часом Команда Разумкова займеться процедурою створення політичної партії.

У Києві відбулася презентація громадської організації "Команда Разумкова". Про це повідомляє агентство "Укрінформ".

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Колишній спікер Верховної Ради та керівник міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков, представляючи організацію, повідомив, що його команда відвідає кожен регіон України для спілкування з місцевими жителями, а за підсумками зустрічей тисячі пропозицій буде внесено в основу територіальних програм.

"Команду Разумкова" очолила Ольга Туній, яка є речницею колишнього голови парламенту. До складу організації також увійшли всі члени міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика".

[ + – ] У Києві відбулася презентація організації "Команда Разумкова" Фото: Укринформ

[ + – ] У Києві відбулася презентація організації "Команда Разумкова" Фото: Укринформ

Частиною "Команди Разумкова", як пише видання "Страна", також стали:

експерт Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти Марина Уткіна;

підприємець із Одеси Артем Христин;

українська альпіністка Ірина Галай;

медичний адвокат Радміла Гравцова;

мер Мукачева Андрій Балога (син нардепа IV, VII, VIII та IX скликань Віктора Балоги – ред.).

У коментарі "Суспільному" Дмитро Разумков заявив, що створення громадської організації є першим кроком у напрямі появи політичної партії. Назву політсили буде обрано під час з'їзду ГО.

"До влади мають прийти розумні, порядні та професійні люди. Частина цих людей, на щастя, вже з нами! Спираючись на професійну думку, ми готуємо наш план дій, спрямований на мирне та щасливе життя України. Нашій державі як ніколи сьогодні потрібна розумна політика!", — написав Дмитро Разумков у своєму Telegram-каналі, представляючи нову організацію.

Нагадаємо, 8 листопада ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив склад свого МФО "Розумна політика". Членами міжфракційного об'єднання стали депутати від "Слуги народу", "Батьківщини" та один позафракційний нардеп.

16 листопада у Верховній Раді було офіційно оголошено про створення МФО "Розумна політика". На момент оголошення один із членів об'єднання — нардеп із "Батьківщини" — оголосив про свій вихід.