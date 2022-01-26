Третьякова предлагает обязать все украинские домохозяйства подавать электронные декларации

Нардепы проанализировали средний уровень доходов домохозяйств в США, Швейцарии, Бельгии, Японии и других развитых стран. Политики пришли к выводу, что годовое декларирование увеличит доходы украинских семей.

Народные депутаты Украины хотят обязать домохозяйства декларировать доходы. Об этом говорится в законопроекте №6539 "О домохозяйстве", основным инициатором которого выступила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Поддержка финансового благополучия семьи возможна при налогообложении общего дохода домохозяйства, сказано в тексте законопроекта.

"Введение "семейного налогообложения" не означает установление специального налогового режима, а предполагает введение элементов "семейного налогообложения" в действующую систему налогообложения доходов физических лиц", – указали авторы.

По мнению нардепов, декларирование доходов вызовет рост благосостояния людей. За счет чего будут расти доходы после декларирования, в документе не уточняется.

В законопроекте перечислены условия, по которым домохозяйствам разрешат вести предпринимательскую деятельность без регистрации ФЛП:

представление годовой налоговой декларации домохозяйства;

ведение предпринимательской деятельности только членами домохозяйства;

годовой доход не должен превышать 8 миллионов гривен.

Виды услуг, для которых необязательно регистрировать ФЛП:

парикмахерские и косметологические услуги;

юридические консультации;

услуги домашней прислуги;

уход за больными или немощными лицами;

услуги репетиторов;

воспитание детей (гувернеры);

уборка помещений по индивидуальному заказу;

ремонт обуви, одежды, бытовых текстильных и трикотажных изделий, ковров и ковровых изделий, кожаных, галантерейных изделий, мебели, радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры, электробытовой техники и других бытовых и офисных приборов, часов, других предметов личного пользования;

техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов;

услуги по стирке, глажке белья и других текстильных изделий;

розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами на рыночных лотках;

услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;

услуги по перевозке груза;

деятельность в сфере ресторанного хозяйства;

другие виды работ, к которым привлекаются члены этого домохозяйства, кроме видов деятельности, подлежащих лицензированию и относящихся к независимой профессиональной деятельности согласно закону.

Обязательное декларирование не коснется тех, кто получает пенсии и стипендии. Нардепы взамен подачи декларации о доходах предлагают выделение "социального трансферта".

Формы социального трансферта:

социальные гарантии, направленных на обеспечение права на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, расходы на жилье;

льготы, имеющие материальную и денежную форму;

социальное страхование;

социальных услуги.

Нардепы обращают внимание на средний уровень доходов домохозяйств в Соединенных Штатах, Швейцарии, Бельгии, Японии и других развитых стран. Так, в США доход за год составляет $176 тыс., в Швейцарии – $128,4 тыс., в Бельгии – $104 тыс., а в Японии – $97,5 тыс.

В Украине, по данным Госстата, насчитывается 14,9 млн домохозяйств.

Напомним, что в июне прошлого года Верховная Рада приняла закон о введении уголовной ответственности за недостоверное декларирование для госслужащих и лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Фокус писал, что в ноябре прошлого года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили подозрение народному депутату Украины Сергею Шахову за невнесение в декларацию имущества на сумму около 60 млн гривен.