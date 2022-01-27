ЕС зависит от российского газа, но санкции против СП-2 ввести может, — депутат Европарламента

Евросоюз всегда зависел и в ближайшее время будет зависеть от российского газа, заявил евродепутат из Германии Сергей Лагодинский в комментарии Фокусу.

Евросоюзу нужно уменьшать зависимость от российского газа путем диверсификации стран поставщиков и переходом на новые, в первую очередь зеленые источники энергии. Об этом в комментарии Фокусу сказал Сергей Лагодинский, депутат Европарламента от немецкой партии "Зеленые".

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"Я критик "Северного потока-2" и всегда, как и моя партия, требовал его закрытия. Особенно это будет необходимо, если Российская Федерация действительно пойдет на очередную военную агрессию против Украины. Другие партии, особенно Социал-демократы, сопротивлялись такой опции, но мы их в последние недели переубедили. СП-2 может не быть введен в эксплуатацию в случае войны.

Я бы однако и в данном случае был аккуратен в суждениях. Есть экономическая сторона вопроса, например, как окупать миллиарды, вложенные в СП-2 и как объяснить это налогоплательщикам. Но есть и другая сторона: есть экономика, а есть геология: Вопрос о том, как отапливать дома европейцев, отнюдь не вопрос наживы. Здесь необходимо комплексная переориентация энергетической системы. Она необходима, но и это невозможно сделать в одночасье", — говорит Лагодинский Фокусу.

Депутат указывает, что сейчас важно следить за серией международных переговоров вокруг украинского вопроса и гарантиях безопасности.

"Итогом должно стать предотвращение военной агрессии и повторения подобного шантажа в будущем. Если российское правительство действительно желает переговоров, то естественно их основой не могут быть ультимативные и абсолютно нереальные требования, выставленные российской стороной. Однако это не значит, что нет других опций, в частности, мне кажется, возможно бы было перезапустить процесс разоружения и контроля за вооружениями, как стратегическими, так и тактическими ядерными ракетами и противоракетной обороной, а также конвенционального оружия. Возможно также перезапуск или создание новых консультационных механизмов, задействующих российскую сторону. Было бы также разумно активировать ОБСЕ как площадку для обсуждения вопросов стратегической архитектуры в Европе. Желает ли Россия именно таких уступок и хочет ли она успешных переговоров вообще, это вопрос, на который ответ знает только Путин", — указывает немецкий политик.

Лагодинский говорит, что поставки определенных типов оборонительных вооружений Украине необходимы. При этом парламентарий указывает, что Германия всегда старается не поставлять оружие сторонам горячих конфликтов, в том числе и через третьи страны.

"Но не забывайте, что Германия помогает Украине уже сейчас, поставляя определенные виды оборонительного и военно-медицинского оборудования, не говоря уже о политической и экономической поддержке. Так что, при всем моем желании, чтобы мы еще больше активизировались в этом направлении, я бы не хотел, чтобы появлялось впечатление разрозненности, где таковой нет. Все знали, что Германия неохотно поставляет вооружение в зоны конфликтов, это не новость. Мы не можем перевоспитать немцев за месяц. Это процесс осознания самих себя как международного, в том числе, военного актера. Над этим надо работать долгосрочно. Обстановка сейчас критическая и для многих в Украине стрессовая. Но не забывайте, что немцы делают очень многое для поддержки украинской независимости, а внести раздор между ЕС и Украиной было бы самым лучшим подарком Кремлю", — подчеркивает Лагодинский.